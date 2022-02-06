Сексолог назвала главные причины, почему от некоторых женщин партнёры бегут как от огня
По мнению специалиста, существуют такие дамы, которые всего одной фразой способны разрушить уверенность кавалера в себе, а потому находиться с ней рядом никто не желает.
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Хоть и принято считать мужчин сильным полом, слабые стороны и уязвимые точки есть у каждого. И женщины в силу своей проницательности нередко умудряются нанести удар именно по ним, причинив большой вред и психике избранника, и собственным отношениям. Сексолог Инна Паустовская рассказала Пятому каналу о главных ошибках, которые могут оставить женщину в полном одиночестве.
Неосторожная критика
Слышать о своих недостатках неприятно каждому, но есть конструктивные замечания и просьбы, а есть запрещённые фразы, которые бьют по самому больному. По словам эксперта, в красной зоне находятся умения мужчины в постели — размер его достоинства и умение им пользоваться в негативном ключе обсуждать просто нельзя.
Рядом со своей возлюбленной любой мужчина хочет казаться настоящим альфа-самцом. Но после такой критики ему будет проще поменять партнёршу на новую, чем каждый раз вспоминать стыд и смущение, пережитые вместе с ней.
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Шутки в постели
Каждая пара по-своему занимается любовью, и не всегда это возвышенный и торжественный акт. Зачастую партнёры смеются от неудобных поз и неловких выражений на лице, но в таком веселье участие принимать должны оба. Немаловажную роль здесь будут играть и характеры влюблённых.
Однако одной из непоправимых ошибок является неуместная шутка во время интимного момента. Она не только сбивает настрой, но и разрушает представления и образы в голове мужчины. После такой глупой ситуации девушка начинает ассоциироваться с нелепостью и "секс" — последнее, что приходит в голову при мысли о ней. После такого восстановить отношения бывает просто невозможно.
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