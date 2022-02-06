Сексолог назвала главные причины, почему от некоторых женщин партнёры бегут как от огня

Хоть и принято считать мужчин сильным полом, слабые стороны и уязвимые точки есть у каждого. И женщины в силу своей проницательности нередко умудряются нанести удар именно по ним, причинив большой вред и психике избранника, и собственным отношениям. Сексолог Инна Паустовская рассказала Пятому каналу о главных ошибках, которые могут оставить женщину в полном одиночестве.

Неосторожная критика

Слышать о своих недостатках неприятно каждому, но есть конструктивные замечания и просьбы, а есть запрещённые фразы, которые бьют по самому больному. По словам эксперта, в красной зоне находятся умения мужчины в постели — размер его достоинства и умение им пользоваться в негативном ключе обсуждать просто нельзя.

Рядом со своей возлюбленной любой мужчина хочет казаться настоящим альфа-самцом. Но после такой критики ему будет проще поменять партнёршу на новую, чем каждый раз вспоминать стыд и смущение, пережитые вместе с ней.

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Шутки в постели

Каждая пара по-своему занимается любовью, и не всегда это возвышенный и торжественный акт. Зачастую партнёры смеются от неудобных поз и неловких выражений на лице, но в таком веселье участие принимать должны оба. Немаловажную роль здесь будут играть и характеры влюблённых.