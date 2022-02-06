Под Рязанью стая бродячих собак напала на 70-летнюю женщину
Пенсионерку доставили в местный травмпункт. По факту произошедшего правоохранители проводят доследственную проверку.
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Бродячие собаки напали на 70-летнюю пенсионерку в посёлке Искра Рязанского района. Об этом происшествии сообщил очевидец в беседе с YA62.ru.
Свидетель рассказал, что женщину доставили в местный травмпункт поликлиники № 2. Он также задался вопросом, собирает ли собак кто-нибудь контролировать.
Позднее пресс-служба СУ СКР по Рязанской области сообщила, что организована доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра. Об этом пишет РИА "Новости".
Ранее власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак. Такое решение обеспечит благоприятные условия для контроля за отловом животных и повысит уровень безопасности граждан в населённых пунктах.
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