Под Рязанью стая бродячих собак напала на 70-летнюю женщину

Бродячие собаки напали на 70-летнюю пенсионерку в посёлке Искра Рязанского района. Об этом происшествии сообщил очевидец в беседе с YA62.ru.

Свидетель рассказал, что женщину доставили в местный травмпункт поликлиники № 2. Он также задался вопросом, собирает ли собак кто-нибудь контролировать.

Позднее пресс-служба СУ СКР по Рязанской области сообщила, что организована доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра. Об этом пишет РИА "Новости".