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Под Рязанью стая бродячих собак напала на 70-летнюю женщину

Пенсионерку доставили в местный травмпункт. По факту произошедшего правоохранители проводят доследственную проверку.

6 февраля, 12:06

Фото © Shutterstock

Бродячие собаки напали на 70-летнюю пенсионерку в посёлке Искра Рязанского района. Об этом происшествии сообщил очевидец в беседе с YA62.ru.

Свидетель рассказал, что женщину доставили в местный травмпункт поликлиники № 2. Он также задался вопросом, собирает ли собак кто-нибудь контролировать.

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Позднее пресс-служба СУ СКР по Рязанской области сообщила, что организована доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра. Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за бездомных собак. Такое решение обеспечит благоприятные условия для контроля за отловом животных и повысит уровень безопасности граждан в населённых пунктах.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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