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Хоккеист Кузьменко покинул расположение сборной России на Олимпиаде в Пекине

Свой первый матч наша национальная команда проведёт 9 февраля против Швейцарии.

6 февраля, 12:01

Андрей Кузьменко. Фото © Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket

Нападающий Андрей Кузьменко не сможет помочь сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине из-за полученной травмы. Об этом в эфире Первого канала сообщил генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

"Не очень хорошая новость: из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России", — заявил Ковальчук.

Он также сообщил, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Китая перед первым матчем олимпийского турнира.

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Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. На групповом этапе наша национальная команда также встретится с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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