Хоккеист Кузьменко покинул расположение сборной России на Олимпиаде в Пекине

Нападающий Андрей Кузьменко не сможет помочь сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине из-за полученной травмы. Об этом в эфире Первого канала сообщил генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

"Не очень хорошая новость: из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России", — заявил Ковальчук.

Он также сообщил, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Китая перед первым матчем олимпийского турнира.