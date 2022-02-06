В Алма-Ате с 7 февраля отменят повышенный уровень террористической опасности
Однако специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы, указали власти.
Военнослужащий и полицейский в центре города Алма-Ата. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Власти Алма-Аты решили отменить в городе высокий оранжевый уровень террористической опасности с 7 февраля. Такое решение связано со стабилизацией ситуации, сообщили в оперштабе.
"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алма-Ата. Согласно принятому руководителем штаба решению, на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля (21:00 мск) отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности", — указывается в заявлении власти.
Однако специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы, сообщил оперштаб.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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