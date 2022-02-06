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В Алма-Ате с 7 февраля отменят повышенный уровень террористической опасности

Однако специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы, указали власти.

6 февраля, 12:00

Военнослужащий и полицейский в центре города Алма-Ата. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Власти Алма-Аты решили отменить в городе высокий оранжевый уровень террористической опасности с 7 февраля. Такое решение связано со стабилизацией ситуации, сообщили в оперштабе.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алма-Ата. Согласно принятому руководителем штаба решению, на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля (21:00 мск) отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности", — указывается в заявлении власти.

В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела

В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела

Однако специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы, сообщил оперштаб.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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