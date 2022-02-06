В Алма-Ате с 7 февраля отменят повышенный уровень террористической опасности

Власти Алма-Аты решили отменить в городе высокий оранжевый уровень террористической опасности с 7 февраля. Такое решение связано со стабилизацией ситуации, сообщили в оперштабе.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алма-Ата. Согласно принятому руководителем штаба решению, на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля (21:00 мск) отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности", — указывается в заявлении власти.