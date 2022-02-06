Шольц назвал целью своей поездки в США направление "сплочённого сигнала" России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что главная цель его поездки в США — это направить России "сплочённый сигнал" о последствиях нарушения суверенитета Украины. Об этом немецкий политик рассказал в интервью газете Bild am Sonntag.

"Цель — направить Кремлю единый и сплочённый сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жёсткие последствия для России с политической, экономической и геостратегической точек зрения", — пояснил Шольц, отметив, что все европейские союзники в этом единодушны.

Отметим, что в воскресенье, 6 февраля, канцлер ФРГ отправляется в Вашингтон, где в понедельник проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом. Ранее Лайф сообщал, что 14 февраля Шольц также посетит Киев, а уже на следующий день улетит в Москву. Целью визита политика называется решение вопросов по украинскому кризису.