МИД РФ не против, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали Шольца в Москве
Нет никаких препятствий, как корреспонденты они могут приезжать в короткие командировки, пояснила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Олаф Шольц © ТАСС / Zuma
Россия не против того, чтобы канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе визита в Москву сопровождали журналисты медиакомпании Deutsche Welle, против которой Москва ввела ограничения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, а какие проблемы? Пожалуйста, как корреспонденты они могут въезжать в короткие командировки. В составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют, — в любом виде. Корпункт закрыли и попросили сдать аккредитации тех, кто здесь работает на постоянной основе", — ответила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" на вопрос, могут ли журналисты Deutsche Welle сопровождать Шольца во время его рабочей поездки в Москву.
Захарова также прокомментировала сообщения СМИ о том, что сотрудники немецкой медиакомпании вынуждены покинуть Россию.
"Вы знаете, сколько человек работает, сосуществует внутри корпункта Deutsche Welle в Москве, который с пятницы закрыт? 19. <…> Из Германии — один человек. Второй — из США, третий — то ли из Великобритании, то ли из Франции. Ещё 16 — граждане Российской Федерации. Никто их никуда не высылает, как и тех трёх", — подчеркнула представитель МИД РФ.
Она добавила, что, когда стало известно о закрытии корпункта, ни один журналист Deutsche Welle не позвонил и не попросил разъяснить ситуацию. Представители прессы тут же начали раздавать интервью, а звонили только немецкие дипломаты.
Ранее официальный представитель Федерального правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Deutsche Welle пригласили сопровождать Шольца в ходе его визита в Москву. Немецкий канцлер прибудет в столицу России 15 февраля, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. Московское бюро Deutsche Welle должно было закрыться 4 февраля по решению российской власти. Но оно продолжило свою работу. Днём 4 февраля сообщалось, что Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет. Позднее стало известно, что московское бюро телеканала всё-таки закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании на территории страны.
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