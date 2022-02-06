МИД РФ не против, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали Шольца в Москве

Россия не против того, чтобы канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе визита в Москву сопровождали журналисты медиакомпании Deutsche Welle, против которой Москва ввела ограничения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, а какие проблемы? Пожалуйста, как корреспонденты они могут въезжать в короткие командировки. В составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют, — в любом виде. Корпункт закрыли и попросили сдать аккредитации тех, кто здесь работает на постоянной основе", — ответила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" на вопрос, могут ли журналисты Deutsche Welle сопровождать Шольца во время его рабочей поездки в Москву.

Захарова также прокомментировала сообщения СМИ о том, что сотрудники немецкой медиакомпании вынуждены покинуть Россию.

"Вы знаете, сколько человек работает, сосуществует внутри корпункта Deutsche Welle в Москве, который с пятницы закрыт? 19. <…> Из Германии — один человек. Второй — из США, третий — то ли из Великобритании, то ли из Франции. Ещё 16 — граждане Российской Федерации. Никто их никуда не высылает, как и тех трёх", — подчеркнула представитель МИД РФ.