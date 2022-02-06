Трёх человек нашли живыми после взрыва на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии
Судьба остальных членов экипажа пока не известна, на месте происшествия спасатели продолжают поисковую операцию. На данный момент сообщается об одном погибшем, его личность пока не установлена.
Видео с места взрыва на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии © Twitter / CneoMundi
Трёх человек из 10 находившихся на борту нефтедобывающего судна Trinity Spirit, где 3 февраля произошёл взрыв, нашли живыми. Об этом сообщает издание Cable, ссылаясь на заявление нигерийской компании SEPCOL, которой и принадлежит судно.
"Мы можем подтвердить, что три члена экипажа были найдены живыми, сейчас наша главная задача — обеспечить им медицинскую помощь, в которой они нуждаются", — сообщили в SEPCOL.
Судьба остальных членов экипажа пока не известна, на месте происшествия спасатели продолжают поисковую операцию. Согласно заявлению компании, поблизости от взорвавшегося судна было обнаружено тело, личность погибшего пока не установлена.
Ранее Лайф писал о том, что судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули. Предположительно, в результате инцидента одни смогли самостоятельно доплыть до берега, а других достали из воды рыбаки.
Кадр из видео © Twitter / CneoMundi