Трёх человек нашли живыми после взрыва на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии

Видео с места взрыва на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии © Twitter / CneoMundi

Трёх человек из 10 находившихся на борту нефтедобывающего судна Trinity Spirit, где 3 февраля произошёл взрыв, нашли живыми. Об этом сообщает издание Cable, ссылаясь на заявление нигерийской компании SEPCOL, которой и принадлежит судно.

"Мы можем подтвердить, что три члена экипажа были найдены живыми, сейчас наша главная задача — обеспечить им медицинскую помощь, в которой они нуждаются", — сообщили в SEPCOL.

Судьба остальных членов экипажа пока не известна, на месте происшествия спасатели продолжают поисковую операцию. Согласно заявлению компании, поблизости от взорвавшегося судна было обнаружено тело, личность погибшего пока не установлена.