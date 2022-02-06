Швеция воссоздала агентство по борьбе с зарубежными фейковыми новостями
Учреждение возобновило работу на фоне опасений о "вторжении" России на территорию Украины. Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы для Швеции, власти не исключают риск возможного нападения.
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Швеция вновь запустила работу агентства "психологической защиты" для борьбы с зарубежными фейковыми новостями и дезинформацией. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на замглавы агентства Магнуса Хьорта.
По данным издания, учреждение возобновило работу на фоне опасений по поводу "вторжения" России на территорию Украины. По словам Хьорта, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы для Швеции, не исключается риск возможного нападения на страну. Ещё одним фактором стали парламентские выборы, которые пройдут в Швеции осенью 2022 года.
Газета отмечает, что основная часть агентства "психологической защиты" была упразднена после окончания холодной войны, а полностью оно было расформировано в 2008 году. Дискуссии о необходимости воссоздания учреждения начались в 2016 году, когда стали появляться слухи о влиянии России на исход выборов президента США, пост которого тогда занял Дональд Трамп.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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