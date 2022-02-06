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Финансист Кричевский рассказал о способе выгодно покупать валюту

Благодаря такому варианту покупка денег будет осуществляться напрямую на рынке с выгодно отличающимся в сторону покупателя курсом, а не через банк, который берёт комиссии и делает наценку.

6 февраля, 11:36

Фото © Pixabay

Выгоднее всего покупать валюту через биржу из-за отсутствия там комиссии и банковской наценки. Об этом в беседе с "Праймом" рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Специалист уточнил, что самый простой способ для получения доступа к бирже — это открыть брокерский счёт. Через эту площадку покупка валюты будет осуществляться напрямую на рынке с выгодно отличающимся в сторону покупателя курсом, а не через банк, который берёт комиссии и делает наценку. При приобретении больших объёмов валюты разница станет существенной, добавил Кричевский.

"Вкладки по открытию инвестиционных или брокерских счетов есть на сайте каждого банка. Главное — не перепутать обычный брокерский счёт с ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт. — Прим. Лайфа), потому что при снятии денег с ИИС придётся закрывать счёт", — объяснил он.

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Также Кричевский уточнил, что единственным препятствием для снятия наличных может стать необходимость в открытии валютного счёта для перевода с брокерского счёта денег в единицах, отличных от рублей. Однако в большинстве крупных банков можно открыть дополнительный валютный счёт с привязкой к основному, поэтому операция вряд ли займёт больше нескольких дней.

Ранее Лайф рассказал, что на рынках усиливаются волнения, а также о том, из какой валюты пора выводить сбережения и куда вкладывать. В конце января всё чаще звучали прогнозы о том, что самыми выгодными вложениями могут стать вовсе не доллар и евро.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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