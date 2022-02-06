Макрон назвал невозможным разрешение международного конфликта без диалога с РФ
Как подчеркнул французский лидер, европейцы предлагали отказаться от беседы с Москвой, когда Франция и Германия собирались организовать саммит ЕС — Россия.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Jack Taylor
Нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии своего визита в Москву.
"Недавний период подтвердил, что если мы отказываемся от диалога, — а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, — то невозможно урегулировать ни один конфликт", — передаёт его слова газета Le Journal du Dimanche.
Макрон добавил, что при отказе от диалога Европа позволяет другим говорить от своего имени и не может больше содействовать своей коллективной безопасности. Комментируя ситуацию вокруг Украины, политик подчеркнул, что "сейчас необходимо снизить напряжённость путём диалога, чтобы избежать вооружённого конфликта".
Ранее Макрон и премьер Великобритании Борис Джонсон признали поиск дипломатического решения приоритетом в ситуации с Украиной. Кроме того, во время телефонного разговора лидеры двух стран рассказали друг другу, как проходят их переговоры с международными партнёрами.
Комментариев: 0