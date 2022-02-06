Макрон назвал невозможным разрешение международного конфликта без диалога с РФ

Нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии своего визита в Москву.

"Недавний период подтвердил, что если мы отказываемся от диалога, — а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, — то невозможно урегулировать ни один конфликт", — передаёт его слова газета Le Journal du Dimanche.

Макрон добавил, что при отказе от диалога Европа позволяет другим говорить от своего имени и не может больше содействовать своей коллективной безопасности. Комментируя ситуацию вокруг Украины, политик подчеркнул, что "сейчас необходимо снизить напряжённость путём диалога, чтобы избежать вооружённого конфликта".