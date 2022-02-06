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Макрон назвал невозможным разрешение международного конфликта без диалога с РФ

Как подчеркнул французский лидер, европейцы предлагали отказаться от беседы с Москвой, когда Франция и Германия собирались организовать саммит ЕС — Россия.

6 февраля, 11:27
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Jack Taylor</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Jack Taylor

Нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии своего визита в Москву.

"Недавний период подтвердил, что если мы отказываемся от диалога, — а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, — то невозможно урегулировать ни один конфликт", — передаёт его слова газета Le Journal du Dimanche.

Reuters узнало, какие темы Макрон хочет поднять на переговорах с Путиным в Москве

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Макрон добавил, что при отказе от диалога Европа позволяет другим говорить от своего имени и не может больше содействовать своей коллективной безопасности. Комментируя ситуацию вокруг Украины, политик подчеркнул, что "сейчас необходимо снизить напряжённость путём диалога, чтобы избежать вооружённого конфликта".

Ранее Макрон и премьер Великобритании Борис Джонсон признали поиск дипломатического решения приоритетом в ситуации с Украиной. Кроме того, во время телефонного разговора лидеры двух стран рассказали друг другу, как проходят их переговоры с международными партнёрами.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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