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Земан: Чехия не имеет доказательств причастности агентов РФ ко взрывам во Врбетице

Ранее президент Чехии заявлял, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Власти республики осудили это высказывание.

6 февраля, 11:25
<p>Президент Чехии Милош Земан. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto</p>

Президент Чехии Милош Земан. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Контрразведка Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию военных складов во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. Об этом заявил чешский президент Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.

"Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице", — сообщил он.

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Ранее сообщалось, что Администрация Президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчёт о взрывах во Врбетице. Это выяснилось после того, как полиция запросила у офиса главы государства для проверки документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года.

Напомним, 17 апреля прошлого года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Слова президента вызвали недовольство правительства страны.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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