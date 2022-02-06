Земан: Чехия не имеет доказательств причастности агентов РФ ко взрывам во Врбетице

Контрразведка Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию военных складов во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. Об этом заявил чешский президент Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.

"Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице", — сообщил он.