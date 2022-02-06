Земан: Чехия не имеет доказательств причастности агентов РФ ко взрывам во Врбетице
Ранее президент Чехии заявлял, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Власти республики осудили это высказывание.
Президент Чехии Милош Земан. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto
Контрразведка Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию военных складов во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. Об этом заявил чешский президент Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.
"Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории [военных] складов во Врбетице", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что Администрация Президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчёт о взрывах во Врбетице. Это выяснилось после того, как полиция запросила у офиса главы государства для проверки документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года.
Напомним, 17 апреля прошлого года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Слова президента вызвали недовольство правительства страны.
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