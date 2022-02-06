Земан высказался против отправки солдат НАТО на Украину
Незалежная не входит в Североатлантический альянс, поэтому это действие является нецелесообразным, отметил президент Чехии.
Милош Земан © Сайт президента Чехии
Военнослужащие НАТО не должны быть направлены на Украину, ведь страна не входит в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.
"Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", — сказал политик в интервью телеканалу CNN Prima news.
Ранее Лайф рассказывал, что Венгрия наложила вето на вступление Украины в Киберцентр НАТО. Североатлантический альянс имеет право возобновить рассмотрение заявки Киева, однако для этого Будапешт должен поменять свою позицию.
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