Земан высказался против отправки солдат НАТО на Украину

Военнослужащие НАТО не должны быть направлены на Украину, ведь страна не входит в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

"Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", — сказал политик в интервью телеканалу CNN Prima news.