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Земан высказался против отправки солдат НАТО на Украину

Незалежная не входит в Североатлантический альянс, поэтому это действие является нецелесообразным, отметил президент Чехии.

6 февраля, 11:37
<p>Милош Земан © <a href="https://www.hrad.cz/cs/pro-media/fotogalerie/oslavy-statniho-svatku-ceske-republiky-ve-dnech-27.-28.-rijna-2018-14393#from-list" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>президента Чехии</p>

Милош Земан © Сайт президента Чехии

Военнослужащие НАТО не должны быть направлены на Украину, ведь страна не входит в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

"Украина не является частью НАТО, и поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", — сказал политик в интервью телеканалу CNN Prima news.

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время

Ранее Лайф рассказывал, что Венгрия наложила вето на вступление Украины в Киберцентр НАТО. Североатлантический альянс имеет право возобновить рассмотрение заявки Киева, однако для этого Будапешт должен поменять свою позицию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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