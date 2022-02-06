В Киргизии задержали "родственников" президента Садыра Жапарова
По данным правоохранительных органов, мошенники выдавали себя за родных лидера республики и главы ГКНБ, чтобы запугивать налоговиков и таможенников. Так они "крышевали" некоторых предпринимателей.
Президент Киргизии Садыр Жапаров © Kremlin.ru
В Киргизии задержали группу аферистов, которые выдавали себя за родственников президента республики Садыра Жапарова и приближённых главы Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.
По данным ведомства, мошенники запугивали налоговиков и таможенников. Таким образом они "крышевали" некоторых предпринимателей, в том числе импортёров из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В свою очередь, в ГНКБ призвали граждан быть бдительными и не вестись на удочку мошенников, которые представляются должностными лицами и требуют денег за решение какого-либо вопроса.
Ранее Лайф сообщал, что в Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота. По данным правоохранительных органов республики, заговорщики планировали организовать протесты в Бишкеке и спровоцировать столкновения с силовиками.
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