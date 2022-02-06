В Киргизии задержали "родственников" президента Садыра Жапарова

В Киргизии задержали группу аферистов, которые выдавали себя за родственников президента республики Садыра Жапарова и приближённых главы Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

По данным ведомства, мошенники запугивали налоговиков и таможенников. Таким образом они "крышевали" некоторых предпринимателей, в том числе импортёров из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, в ГНКБ призвали граждан быть бдительными и не вестись на удочку мошенников, которые представляются должностными лицами и требуют денег за решение какого-либо вопроса.