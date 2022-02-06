Apple извинилась за блокировку аккаунтов белорусских разработчиков

Белорусские разработчики получили письма с извинениями "за возможные неудобства" от компании Apple, которая по ошибке отправила им уведомления о деактивации их аккаунтов в AppStore из-за санкций. Об этом сообщили белорусские издания Onliner и Zerkalo.io (переименованный после блокировки и признания экстремистским ресурс Tut.by).

"Вам по ошибке было отправлено электронное письмо с информацией о том, что юридическое лицо, связанное с вашей учётной записью Apple Developer, относится к региону с ограниченным доступом. Ваше юридическое лицо не относится к списку регионов с ограниченным доступом, и мы исправили ошибку", — говорится в письме.

Apple вернула доступ к учётным записям и ко всем связанным с ними приложениям и встроенным покупкам. Однако в чатах разработчиков пишут, что у некоторых сервисов пока не вернулись отзывы.

Напомним, что недавно разработчики на платформе iOS, у которых есть аккаунты с белорусским адресом регистрации в Apple, начали получать от американской компании письма о блокировке из-за санкций.