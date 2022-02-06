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Глава протокола президента Китаев: Путин был главным гостем церемонии открытия Игр

По его словам, китайские коллеги пошли навстречу многим пожеланиям российской стороны и сделали визит главы государства в Пекин максимально комфортным. И результат этого является положительным.

6 февраля, 12:04
<p>Президент Путин во время церемонии открытия Олимпиады в Пекине © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67715/photos/67550" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент Путин во время церемонии открытия Олимпиады в Пекине © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине был главным гостем. Об этом заявил руководитель протокола главы государства Владислав Китаев в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Наши китайские коллеги неоднократно подчёркивали, и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии, на церемонии открытия Олимпийских игр", — сказал Китаев.

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Глава протокола заметил, что китайские коллеги пошли навстречу многим пожеланиям российской стороны и сделали визит Путина в столицу Игр максимально комфортным. Он не стал раскрывать технические сложности, возникавшие с каждой стороны, однако заметил, что результат визита президента РФ в Пекин является положительным.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин с трибуны поприветствовал российских атлетов на открытии Олимпиады в Пекине. Спортсмены появились под 46-м номером, они шествовали под нейтральным флагом с триколором и символом Игр. Церемония состоялась 4 февраля на Национальном стадионе, где в результате был зажжён огонь XXIV зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 20 февраля.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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