Глава протокола президента Китаев: Путин был главным гостем церемонии открытия Игр

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине был главным гостем. Об этом заявил руководитель протокола главы государства Владислав Китаев в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Наши китайские коллеги неоднократно подчёркивали, и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии, на церемонии открытия Олимпийских игр", — сказал Китаев.

Глава протокола заметил, что китайские коллеги пошли навстречу многим пожеланиям российской стороны и сделали визит Путина в столицу Игр максимально комфортным. Он не стал раскрывать технические сложности, возникавшие с каждой стороны, однако заметил, что результат визита президента РФ в Пекин является положительным.