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"Ждала тебя восемь дней": Российская биатлонистка Васнецова сдала отрицательный тест на ковид на Олимпиаде-2022

Ранее она была вынуждена отправиться на изоляцию, где пожаловалась на ужасное питание и ухудшение своего состояния на этом фоне.

6 февраля, 12:11

Биатлонистка Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Sven Hoppe

Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сама спортсменка сообщила в своём инстаграме.

"Я ждала тебя восемь дней", — написала спортсменка, выложив фотографию с отрицательным результатом теста.

Неспортивное питание: Как российскую биатлонистку Васнецову морили голодом на Олимпиаде в Пекине

Неспортивное питание: Как российскую биатлонистку Васнецову морили голодом на Олимпиаде в Пекине

Напомним, ранее стало известно, что Валерия Васнецова из-за двух положительных тестов на коронавирус принять участие в Олимпийских играх в Пекине не сможет. Позднее спортсменка пожаловалась в Сети на отвратительное питание для заболевших на Олимпиаде. После этого руководство СБР обратилось в комиссию спортсменов и МОК для решения проблемы. Вскоре питание биатлонистки изменили.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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