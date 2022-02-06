"Ждала тебя восемь дней": Российская биатлонистка Васнецова сдала отрицательный тест на ковид на Олимпиаде-2022
Ранее она была вынуждена отправиться на изоляцию, где пожаловалась на ужасное питание и ухудшение своего состояния на этом фоне.
Биатлонистка Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Sven Hoppe
Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сама спортсменка сообщила в своём инстаграме.
"Я ждала тебя восемь дней", — написала спортсменка, выложив фотографию с отрицательным результатом теста.
Напомним, ранее стало известно, что Валерия Васнецова из-за двух положительных тестов на коронавирус принять участие в Олимпийских играх в Пекине не сможет. Позднее спортсменка пожаловалась в Сети на отвратительное питание для заболевших на Олимпиаде. После этого руководство СБР обратилось в комиссию спортсменов и МОК для решения проблемы. Вскоре питание биатлонистки изменили.
Комментариев: 0