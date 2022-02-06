"Ждала тебя восемь дней": Российская биатлонистка Васнецова сдала отрицательный тест на ковид на Олимпиаде-2022

Ранее она была вынуждена отправиться на изоляцию, где пожаловалась на ужасное питание и ухудшение своего состояния на этом фоне.