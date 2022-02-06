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#wewillROCyou: Боец Джефф Монсон поддержал российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Сегодня в соцсетях можно найти массу различных челленджей, посвящённых Играм в Пекине. Так, одним из новых флешмобов среди тиктокеров стала игра в снежки под песню Let it ROCK.

6 февраля, 12:28

Боец Джефф Монсон поддержал кампанию #wewillROCyou и российских олимпийцев в TikTok © TikTok / jeffmonson_

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон поддержал олимпийскую сборную РФ, записав видеоролик, в котором отразил свою позицию, кинув снежок. Таким образом он присоединился к кампании #wewillROCyou. Пользователи "Тиктока" последовали примеру бойца и запустили челлендж со снегом в поддержку олимпийцев, используя звук из оригинала видео.

"Привет, Россия, снег и зима очень важны для России! Я желаю удачи спортсменам России на Олимпиаде. Вперёд, Россия!" — сказал Монсон.

Кроме того, в "Инстаграме" появилась патриотичная маска, которая продолжила мысль недавно запущенного челленджа: родился в России — готов к Олимпиаде. Любой пользователь может поменять цвет шапки-ушанки на белый, синий или красный. Кроме того, головному убору прилагается массивная рэперская цепь с надписью #wewillROCyou. Маску опубликовала блогер Валерия Биовульф.

По хештегу #wewillROCyou в соцсетях можно найти массу различных челленджей. Так, одним из новых флешмобов среди тиктокеров стала игра в снежки под песню Let it ROCK, причём один из пользователей снимает ролики от первого лица. Все видео блогеры так или иначе посвящают российским спортсменам.

Дима Билан поддержал российских атлетов "олимпийской" версией клипа "Ради побед"

Дима Билан поддержал российских атлетов "олимпийской" версией клипа "Ради побед"

Ранее зарубежные СМИ написали о кампании #wewillROCyou в поддержку российских олимпийцев. Так, издание Wall Street Journal рассказало о петиции, созданной фигуристом Ягудиным из-за запрета WADA использовать символику нашей страны, в частности на Играх в Пекине.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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