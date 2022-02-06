wewillROCyou: Боец Джефф Монсон поддержал российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Боец Джефф Монсон поддержал кампанию #wewillROCyou и российских олимпийцев в TikTok © TikTok / jeffmonson_

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон поддержал олимпийскую сборную РФ, записав видеоролик, в котором отразил свою позицию, кинув снежок. Таким образом он присоединился к кампании #wewillROCyou. Пользователи "Тиктока" последовали примеру бойца и запустили челлендж со снегом в поддержку олимпийцев, используя звук из оригинала видео.

"Привет, Россия, снег и зима очень важны для России! Я желаю удачи спортсменам России на Олимпиаде. Вперёд, Россия!" — сказал Монсон.

Кроме того, в "Инстаграме" появилась патриотичная маска, которая продолжила мысль недавно запущенного челленджа: родился в России — готов к Олимпиаде. Любой пользователь может поменять цвет шапки-ушанки на белый, синий или красный. Кроме того, головному убору прилагается массивная рэперская цепь с надписью #wewillROCyou. Маску опубликовала блогер Валерия Биовульф.

По хештегу #wewillROCyou в соцсетях можно найти массу различных челленджей. Так, одним из новых флешмобов среди тиктокеров стала игра в снежки под песню Let it ROCK, причём один из пользователей снимает ролики от первого лица. Все видео блогеры так или иначе посвящают российским спортсменам.