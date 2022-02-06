"Офигеть, красавчик": Жители Курил стали свидетелями пробуждения вулкана Эбеко
Однако не всё так радужно. Выбросы могут быть опасными для местных авиалиний, кроме того, есть вероятность оседания пепла в Северо-Курильске, Петропавловске-Камчатском и посёлке Озерновском.
© Instagram / elena_from_kurils
Пробуждение курильского вулкана Эбеко © Instagram / elena_from_kurils
На Курильском острове Парамушир проснулся и начал выбрасывать столбы пепла вулкан Эбеко. Всё происходящее попало в объектив камеры местной жительницы Елены Котенко, видео она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".
На кадрах видно, что густой столб дыма поднимается высоко вверх. Также слышны характерные звуки.
"У нас отличные новости: вулкан Эбеко опять начал запускать ракеты. Так что, если кто-то не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс ещё застать это завораживающее зрелище", — написала она.
Как уточнили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, выбросы пепла могут быть опасными для аэропорта Северо-Курильска и местных авиалиний. Кроме того, есть вероятность оседания пепла в Северо-Курильске, Петропавловске-Камчатском и посёлке Озерновском.
Несмотря на то что Эбеко считается затухающим вулканом, выбросы пепла происходят регулярно. Напомним, в августе 2021 года Эбеко выбросил в небо огромный столб пепла. Случилось это утром. Местные жители шутили, что получили очень бодрое начало рабочего дня. Последние же активности вулкана были в декабре прошлого года.
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