"Офигеть, красавчик": Жители Курил стали свидетелями пробуждения вулкана Эбеко

Пробуждение курильского вулкана Эбеко © Instagram / elena_from_kurils

На Курильском острове Парамушир проснулся и начал выбрасывать столбы пепла вулкан Эбеко. Всё происходящее попало в объектив камеры местной жительницы Елены Котенко, видео она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

На кадрах видно, что густой столб дыма поднимается высоко вверх. Также слышны характерные звуки.

"У нас отличные новости: вулкан Эбеко опять начал запускать ракеты. Так что, если кто-то не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс ещё застать это завораживающее зрелище", — написала она.

Как уточнили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, выбросы пепла могут быть опасными для аэропорта Северо-Курильска и местных авиалиний. Кроме того, есть вероятность оседания пепла в Северо-Курильске, Петропавловске-Камчатском и посёлке Озерновском.