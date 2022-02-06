Лукашенко: Украина через 15 лет может стать частью Союзного государства

Украина через 10–15 лет могла бы стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Вы знаете, Белоруссия уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок", — заявил он, отвечая на вопрос, какие страны могли бы через 10–15 лет войти в единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан.

Важность общего оборонного пространства белорусский лидер объяснил тем, что "и Казахстан, и ОДКБ это доказали", продемонстрировав жизнеспособность и эффективность организации.