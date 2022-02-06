Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безголовым лидера Украина Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью на ютуб-канале "Соловьёв Live", кадры которого показал в эфире телеканал "Россия-1".

Лукашенко отметил, что сомневается в самостоятельности принятия решения Киевом. Об этом он сказал в ходе беседы о заявлениях Зеленского о том, что вблизи российской границы нет большого скопления украинских военных.

"Да, и я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается, как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать: "Нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападём и прочее", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что существует опасность, что украинские власти предпримут серьёзные акции по отношению к Донецку и Луганску. По словам Лукашенко, если начнутся военные действия со стороны Украины, Белоруссия будет на стороне России. И в этом случае будут отрезаны различные "поставки не только ГСМ, но и электричества".

"Российская Федерация имеет возможности, говоря об электричестве, электричество в три-пять раз больше поставлять. У нас проводов, грубо говоря, нет, сечение, как они называют, для того, чтобы им поставить, мы мизер им поставляем", — рассказал белорусский президент.