Крыша жилого дома загорелась в центре Пятигорска

Пожар в жилом дома в центре Пятигорска © LIFE

В центре Пятигорска загорелась крыша жилого дома. Людей из здания эвакуировали, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в "Инстаграме".

"Загорелась крыша жилого дома по адресу ул. Братьев Бернардацци, д. 2. Пожарные работают, люди из здания эвакуированы", — написал он, находясь на месте происшествия.

На кадрах, предоставленных Лайфу, видно, что из крыши дома идёт чёрный дым. Возле места происшествия стоят машины спасательных и пожарных служб Пятигорска.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, загорелась мансардная надстройка трёхэтажного жилого многоквартирного дома на площади 270 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В локализации пожара задействовано 56 человек и 19 единиц техники.

Позднее Ворошилов написал, что для пострадавших жителей дома подготовлена гостиница для временного проживания. Сам же пожар на данный момент локализован. Теперь будет производиться оценка возможности проживания в этом доме.