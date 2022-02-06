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Крыша жилого дома загорелась в центре Пятигорска

Для пострадавших жителей подготовлена гостиница для временного проживания. Местным службам предстоит оценить возможность проживания в этом доме.

6 февраля, 12:57

Фото с места происшествия © Instagram / voroshilov_dm

Пожар в жилом дома в центре Пятигорска © LIFE

В центре Пятигорска загорелась крыша жилого дома. Людей из здания эвакуировали, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в "Инстаграме".

"Загорелась крыша жилого дома по адресу ул. Братьев Бернардацци, д. 2. Пожарные работают, люди из здания эвакуированы", — написал он, находясь на месте происшествия.

На кадрах, предоставленных Лайфу, видно, что из крыши дома идёт чёрный дым. Возле места происшествия стоят машины спасательных и пожарных служб Пятигорска.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, загорелась мансардная надстройка трёхэтажного жилого многоквартирного дома на площади 270 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В локализации пожара задействовано 56 человек и 19 единиц техники.

Позднее Ворошилов написал, что для пострадавших жителей дома подготовлена гостиница для временного проживания. Сам же пожар на данный момент локализован. Теперь будет производиться оценка возможности проживания в этом доме.

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Ранее Лайф писал, что россиянка написала душераздирающий пост о погибшей дочке, а её обвинили в смерти малышки. Жителей посёлка возмутила её публикация. По их словам, женщина часто оставляла детей без присмотра и случившееся стало лишь следствием её безответственного отношения к ним.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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