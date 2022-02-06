НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Президент Швейцарии назвал ОБСЕ подходящим местом для обсуждения гарантий безопасности РФ

Политик также выступил за урегулирование ситуации вокруг Украины на всех уровнях. А конфликт, заверил Кассис, может быть решён только там, где все стороны находятся за одним столом.

6 февраля, 12:55
<p>Президент Швейцарии Иньяцио Кассис © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXeGKcHKJjw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ignaziocassis</a></p>

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис © Instagram / ignaziocassis

Подходящим местом для обсуждения озабоченностей России в сфере безопасности является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое мнение высказал президент Швейцарии, по совместительству министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

"ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России", — цитирует президента швейцарская газета SonntagsZeitung.

Он уточнил, что письмо от главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое российский посол в Берне Сергей Гармонин передал Кассису 1 февраля, относится к обычному дипломатическому инструментарию, а аналогичные послания были переданы всем странам.

Боррель обсудил с руководством США, НАТО и ОБСЕ гарантии безопасности России

Боррель обсудил с руководством США, НАТО и ОБСЕ гарантии безопасности России

По словам главы государства, Швейцария привержена урегулированию ситуации вокруг Украины на всех уровнях, в том числе в ОБСЕ. А конфликт, заверил он, может быть решён только там, где все стороны находятся за одним столом.

Ранее Лайф рассказывал, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1