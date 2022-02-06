Президент Швейцарии назвал ОБСЕ подходящим местом для обсуждения гарантий безопасности РФ

Подходящим местом для обсуждения озабоченностей России в сфере безопасности является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое мнение высказал президент Швейцарии, по совместительству министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

"ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России", — цитирует президента швейцарская газета SonntagsZeitung.

Он уточнил, что письмо от главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое российский посол в Берне Сергей Гармонин передал Кассису 1 февраля, относится к обычному дипломатическому инструментарию, а аналогичные послания были переданы всем странам.

По словам главы государства, Швейцария привержена урегулированию ситуации вокруг Украины на всех уровнях, в том числе в ОБСЕ. А конфликт, заверил он, может быть решён только там, где все стороны находятся за одним столом.