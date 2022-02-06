Президент Швейцарии назвал ОБСЕ подходящим местом для обсуждения гарантий безопасности РФ
Политик также выступил за урегулирование ситуации вокруг Украины на всех уровнях. А конфликт, заверил Кассис, может быть решён только там, где все стороны находятся за одним столом.
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис © Instagram / ignaziocassis
Подходящим местом для обсуждения озабоченностей России в сфере безопасности является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое мнение высказал президент Швейцарии, по совместительству министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
"ОБСЕ является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России", — цитирует президента швейцарская газета SonntagsZeitung.
Он уточнил, что письмо от главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое российский посол в Берне Сергей Гармонин передал Кассису 1 февраля, относится к обычному дипломатическому инструментарию, а аналогичные послания были переданы всем странам.
По словам главы государства, Швейцария привержена урегулированию ситуации вокруг Украины на всех уровнях, в том числе в ОБСЕ. А конфликт, заверил он, может быть решён только там, где все стороны находятся за одним столом.
Ранее Лайф рассказывал, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны.
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