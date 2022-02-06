Запуск ракеты компании Astra c четырьмя мини-спутниками перенесён ещё на сутки

Американская компания Astra Space объявила о переносе запуска лёгкой ракеты-носителя Rocket 3.3 с четырьмя исследовательскими кубосатами из-за неполадок в работе наземного радара.

"Обновление: мы работаем с временным диапазоном над следующей возможностью запуска для миссия NASA ELaNa 41, который состоится в понедельник, 7 февраля", — написали на странице компании в "Твиттере".

Теперь ракету планируется запустить со стартовой площадки SLC-46 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, где окно для запуска открывается завтра в 10:00 по времени Тихоокеанского побережья США (23:00 по Москве).

В рамках спонсируемой NASA миссии компании ELaNa 41 стоимостью $3,9 миллиона планируется вывести четыре спутника на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту. Аппараты были созданы студентами ряда американских университетов, а также американскими космическими агентствами BAMA-1, INCA, QubeSat и R5-S1.