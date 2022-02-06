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Беглов вновь ревакцинировался от ковида и призвал петербуржцев последовать его примеру

О том, как чувствует себя глава Северной столицы после укола, не сообщается. В июне он уже делал повторную прививку от инфекции.

6 февраля, 12:40

Александр Беглов © Kremlin.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во второй раз ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких", — передаёт пресс-служба слова Беглова.

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О том, как чувствует себя глава Северной столицы после укола, не сообщается. В июне 2021 года он сделал повторную прививку от инфекции. Также Беглов отметил, что сейчас в Петербурге снижаются темпы вакцинации. К примеру, если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас — до 11 тысяч.

Ранее Лайф сообщал, что Беглов объявил "мобилизационный режим" в Петербурге из-за ковида. Он назвал пятую волну самой масштабной и призвал горожан набраться терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и приложить особые усилия для сохранения здоровья.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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