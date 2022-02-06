Беглов вновь ревакцинировался от ковида и призвал петербуржцев последовать его примеру

"Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких", — передаёт пресс-служба слова Беглова.

О том, как чувствует себя глава Северной столицы после укола, не сообщается. В июне 2021 года он сделал повторную прививку от инфекции. Также Беглов отметил, что сейчас в Петербурге снижаются темпы вакцинации. К примеру, если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас — до 11 тысяч.