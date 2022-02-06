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Какую позу для секса выбрать в зависимости от знака зодиака

Если вы никак не можете определиться с тем, что вам действительно по душе в постели, то самое время посоветоваться со звёздами.

6 февраля, 12:15

"Краб". Фото © Bad Girl's Bible

Эксперт по половым отношениям Барбара Сантини рассказала о секс-позициях, которые больше всего подходят тем или иным знакам зодиака.

Овен — "Сидячий лотос"

"Сидячий лотос". Фото © LovePositions.org

"Сидячий лотос". Фото © LovePositions.org

Мужчина располагается на краю кровати, расставив ноги. Женщина садится на партнёра сверху. В такой позе оба участника процесса могут проявить свойственную Овнам активность и насладиться максимальным телесным контактом.

Телец — "Ложки"

"Ложки". Фото © Wikimedia Commons / Znakezwamp

"Ложки". Фото © Wikimedia Commons / Znakezwamp

Тельцы буквально сходят с ума от прикосновений и объятий. Эта техника предполагает, что мужчина нежно обнимает свою партнёршу сзади, лёжа с ней на одном боку с согнутыми ногами.

Близнецы — "Краб"

"Краб". Фото © Bad Girl's Bible

"Краб". Фото © Bad Girl's Bible

По мнению экспертов, Близнецы — самый непослушный и самый сексуальный знак зодиака, эта поза просто создана для них. Мужчина должен сидеть с широко расставленными ногами, а женщина — на нём, обхватив ногами его шею. При этом партнёры могут активно ласкать друг друга руками.

Рак — "По-собачьи"

"По-собачьи". Фото © Wikimedia Commons / WolfgangRieger

"По-собачьи". Фото © Wikimedia Commons / WolfgangRieger

Люди, родившиеся под этим знаком, как правило, эмоциональны, сострадательны, заботливы и любят поиграть в лёгкое доминирование. Тут всё просто: женщина встаёт на колени, выгибая спину, а мужчина проникает в неё сзади.

Лев — "Наездница"

"Наездница". Фото © Wikimedia Commons / Okc~commonswiki

"Наездница". Фото © Wikimedia Commons / Okc~commonswiki

Львы — смелые, страстные и энергичные личности. Им подойдёт поза "Наездница", когда женщина садится верхом на лежащего на спине мужчину, подогнув колени. В такой позиции открывается много возможностей для сексуального самовыражения.

Дева — "Бампер"

"Бампер". Фото © Sexualpositionsfree.com

"Бампер". Фото © Sexualpositionsfree.com

Эта сложная поза требует определённой сноровки, но Девам не привыкать, ведь доставлять удовольствие они любят так же сильно, как и получать. Женщина ложится на живот с широко разведёнными ногами, а мужчина ложится на неё сверху, принимая такую же позу, но с поворотом на 180 градусов.

Весы — "У стенки"

"У стенки". Фото © Sexualpositionsfree.com

"У стенки". Фото © Sexualpositionsfree.com

Специалисты уверены, что эта поза идеально подходит Весам, поскольку они "очаровательны и умны". В полной мере эта позиция работает, когда оба партнёра берут на себя ответственность за совершаемые движения. Для более глубокого проникновения женщине стоит попробовать обхватить талию мужчины ногами.

Скорпион — "Вертолёт"

"Вертолёт". Фото © Pinterest

"Вертолёт". Фото © Pinterest

Скорпионы креативны и склонны к риску, а в сексе они больше всего ценят его интенсивность. Женщина занимает на кровати коленно-локтевую позу, а мужчина проникает в неё сверху, повернувшись в противоположном направлении и как бы зависнув над ней.

Стрелец — "69"

Поза "69". Фото © Wikimedia Commons

Поза "69". Фото © Wikimedia Commons

Стрельцы отличаются предприимчивостью, и поза "69" — это как раз то, что им нужно. В такой вариации оба партнёра получат равное количество удовольствия.

Козерог — "По-собачьи" (стоя)

"По-собачьи" (стоя). Фото © Wikimedia Commons / Giovanni Dall'Orto

"По-собачьи" (стоя). Фото © Wikimedia Commons / Giovanni Dall'Orto

Поза подойдёт амбициозным и целеустремлённым Козерогам, которым нравится раскрывать свою авантюрную натуру именно в спальне.

Водолей — "Наездница" (сбоку)

"Наездница" (сбоку). Фото © Bad Girl's Bible

"Наездница" (сбоку). Фото © Bad Girl's Bible

Водолеям подавай что-нибудь погорячее, и эта поза — лучшее, что им может предложить секс-наука. Этот вариант "Наездницы" отличается от базовой версии тем, что партнёрша повёрнута на 90 градусов по отношению к мужчине.

Рыбы — "Вверх ногами"

"Вверх ногами". Фото © Wikimedia Commons

"Вверх ногами". Фото © Wikimedia Commons

Рыбы от природы очень чувственны и при этом ценят стабильность. В такой позе, когда мужчина держит в руках задранные вверх ноги партнёрши, он может контролировать ритм, покачивая её, словно на волнах.

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Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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