Какую позу для секса выбрать в зависимости от знака зодиака
Если вы никак не можете определиться с тем, что вам действительно по душе в постели, то самое время посоветоваться со звёздами.
"Краб". Фото © Bad Girl's Bible
Эксперт по половым отношениям Барбара Сантини рассказала о секс-позициях, которые больше всего подходят тем или иным знакам зодиака.
Овен — "Сидячий лотос"
"Сидячий лотос". Фото © LovePositions.org
Мужчина располагается на краю кровати, расставив ноги. Женщина садится на партнёра сверху. В такой позе оба участника процесса могут проявить свойственную Овнам активность и насладиться максимальным телесным контактом.
Телец — "Ложки"
"Ложки". Фото © Wikimedia Commons / Znakezwamp
Тельцы буквально сходят с ума от прикосновений и объятий. Эта техника предполагает, что мужчина нежно обнимает свою партнёршу сзади, лёжа с ней на одном боку с согнутыми ногами.
Близнецы — "Краб"
"Краб". Фото © Bad Girl's Bible
По мнению экспертов, Близнецы — самый непослушный и самый сексуальный знак зодиака, эта поза просто создана для них. Мужчина должен сидеть с широко расставленными ногами, а женщина — на нём, обхватив ногами его шею. При этом партнёры могут активно ласкать друг друга руками.
Рак — "По-собачьи"
"По-собачьи". Фото © Wikimedia Commons / WolfgangRieger
Люди, родившиеся под этим знаком, как правило, эмоциональны, сострадательны, заботливы и любят поиграть в лёгкое доминирование. Тут всё просто: женщина встаёт на колени, выгибая спину, а мужчина проникает в неё сзади.
Лев — "Наездница"
"Наездница". Фото © Wikimedia Commons / Okc~commonswiki
Львы — смелые, страстные и энергичные личности. Им подойдёт поза "Наездница", когда женщина садится верхом на лежащего на спине мужчину, подогнув колени. В такой позиции открывается много возможностей для сексуального самовыражения.
Дева — "Бампер"
"Бампер". Фото © Sexualpositionsfree.com
Эта сложная поза требует определённой сноровки, но Девам не привыкать, ведь доставлять удовольствие они любят так же сильно, как и получать. Женщина ложится на живот с широко разведёнными ногами, а мужчина ложится на неё сверху, принимая такую же позу, но с поворотом на 180 градусов.
Весы — "У стенки"
"У стенки". Фото © Sexualpositionsfree.com
Специалисты уверены, что эта поза идеально подходит Весам, поскольку они "очаровательны и умны". В полной мере эта позиция работает, когда оба партнёра берут на себя ответственность за совершаемые движения. Для более глубокого проникновения женщине стоит попробовать обхватить талию мужчины ногами.
Скорпион — "Вертолёт"
"Вертолёт". Фото © Pinterest
Скорпионы креативны и склонны к риску, а в сексе они больше всего ценят его интенсивность. Женщина занимает на кровати коленно-локтевую позу, а мужчина проникает в неё сверху, повернувшись в противоположном направлении и как бы зависнув над ней.
Стрелец — "69"
Поза "69". Фото © Wikimedia Commons
Стрельцы отличаются предприимчивостью, и поза "69" — это как раз то, что им нужно. В такой вариации оба партнёра получат равное количество удовольствия.
Козерог — "По-собачьи" (стоя)
"По-собачьи" (стоя). Фото © Wikimedia Commons / Giovanni Dall'Orto
Поза подойдёт амбициозным и целеустремлённым Козерогам, которым нравится раскрывать свою авантюрную натуру именно в спальне.
Водолей — "Наездница" (сбоку)
"Наездница" (сбоку). Фото © Bad Girl's Bible
Водолеям подавай что-нибудь погорячее, и эта поза — лучшее, что им может предложить секс-наука. Этот вариант "Наездницы" отличается от базовой версии тем, что партнёрша повёрнута на 90 градусов по отношению к мужчине.
Рыбы — "Вверх ногами"
"Вверх ногами". Фото © Wikimedia Commons
Рыбы от природы очень чувственны и при этом ценят стабильность. В такой позе, когда мужчина держит в руках задранные вверх ноги партнёрши, он может контролировать ритм, покачивая её, словно на волнах.
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