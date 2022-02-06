10 смешных фото, которые объясняют, почему если никогда не готовил, то не стоит и начинать
Кулинария — дело тонкое. Даже точно следуя рецепту, можно получить кусок вещества, не похожего на что-то съедобное. А решив создать что-то по зову души, на всякий случай нужно быть готовым к худшему.
"Жена вчера принесла домой тесто для печенья, и я решил взять инициативу в свои руки. Что ж", — gap343.
"Итак, я пыталась сделать торт... Снизу — то, что я брала за пример, а сверху — то, что у меня вышло в итоге", — lilsnek_.
"Моя жена впервые решила воспользоваться кондитерским рукавом..." — slyst0ne.
"Сегодня у меня был вечер иностранной культуры, поэтому я решил приготовить традиционное помпейское блюдо", — CarbonChainz.
"Итак, вот вам фотоиллюстрация того, почему недоваренные яйца не стоит доготавливать в микроволновке", — Bauvolk.
"Я случайно испекла что-то ужасное..." — himynameisjennii.
"Приготовил лазанью на ужин. Вот что у меня получилось", — sloubi_.
"Итак, я готовил пиццу, начал её резать, а там... Пожалуй, лучше пользоваться доставками", — gamepopper.
"Готовила и случайно уронила муку на своего кота. Он недоволен", — deleted.
"Сын решил приготовить пирог для меня в День отца. Вот только вместо муки использовал пищевую соду... Ну, почти получилось", — raiderofawesome.
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