10 смешных фото, которые объясняют, почему если никогда не готовил, то не стоит и начинать

"Жена вчера принесла домой тесто для печенья, и я решил взять инициативу в свои руки. Что ж", — gap343.

Фото © Reddit / funny

"Итак, я пыталась сделать торт... Снизу — то, что я брала за пример, а сверху — то, что у меня вышло в итоге", — lilsnek_.

Фото © Reddit / funny

"Моя жена впервые решила воспользоваться кондитерским рукавом..." — slyst0ne.

Фото © Reddit / funny

"Сегодня у меня был вечер иностранной культуры, поэтому я решил приготовить традиционное помпейское блюдо", — CarbonChainz.

Фото © Reddit / funny

"Итак, вот вам фотоиллюстрация того, почему недоваренные яйца не стоит доготавливать в микроволновке", — Bauvolk.

Фото © Reddit / funny

"Я случайно испекла что-то ужасное..." — himynameisjennii.

Фото © Reddit / funny

"Приготовил лазанью на ужин. Вот что у меня получилось", — sloubi_.

Фото © Reddit / funny

"Итак, я готовил пиццу, начал её резать, а там... Пожалуй, лучше пользоваться доставками", — gamepopper.

Фото © Reddit / funny

"Готовила и случайно уронила муку на своего кота. Он недоволен", — deleted.

Фото © Reddit / funny

"Сын решил приготовить пирог для меня в День отца. Вот только вместо муки использовал пищевую соду... Ну, почти получилось", — raiderofawesome.