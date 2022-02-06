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10 смешных фото, которые объясняют, почему если никогда не готовил, то не стоит и начинать

Кулинария — дело тонкое. Даже точно следуя рецепту, можно получить кусок вещества, не похожего на что-то съедобное. А решив создать что-то по зову души, на всякий случай нужно быть готовым к худшему.

6 февраля, 11:45

Фото © Reddit / funny

"Жена вчера принесла домой тесто для печенья, и я решил взять инициативу в свои руки. Что ж", — gap343.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Итак, я пыталась сделать торт... Снизу — то, что я брала за пример, а сверху — то, что у меня вышло в итоге", — lilsnek_.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Моя жена впервые решила воспользоваться кондитерским рукавом..." — slyst0ne.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Сегодня у меня был вечер иностранной культуры, поэтому я решил приготовить традиционное помпейское блюдо", — CarbonChainz.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Итак, вот вам фотоиллюстрация того, почему недоваренные яйца не стоит доготавливать в микроволновке", — Bauvolk.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Я случайно испекла что-то ужасное..." — himynameisjennii.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Приготовил лазанью на ужин. Вот что у меня получилось", sloubi_.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Итак, я готовил пиццу, начал её резать, а там... Пожалуй, лучше пользоваться доставками", — gamepopper.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Готовила и случайно уронила муку на своего кота. Он недоволен", deleted.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Сын решил приготовить пирог для меня в День отца. Вот только вместо муки использовал пищевую соду... Ну, почти получилось", raiderofawesome.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

15 случаев, когда клиенты хотели торт с красивого фото, но реальность оказалась далека от ожиданий

15 случаев, когда клиенты хотели торт с красивого фото, но реальность оказалась далека от ожиданий

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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