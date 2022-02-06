Юрист Крохин объяснил, как проверить жильё на аварийность перед покупкой

Выписка с информацией о состоянии жилья при покупке недвижимости — не единственный способ уберечь себя от покупки плохой жилплощади и мошенников. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

По его словам, новый закон поможет совершать более прозрачные сделки, однако приобретаемая недвижимость всё-таки может оказаться непригодной для жилья. Крохин уточнил, что подобные нарушения происходят с людьми, которые "условно не самостоятельны, страдают инвалидностью или дееспособны, но доверяют покупку жилья уполномоченным лицам".

"А те в итоге им подсовывают дешёвое жилье, используя закон о расселении, представлении жилья сиротам. И незащищённые группы людей оказываются в откровенно непригодном жилье, хотя по документам оно не является аварийным", — пояснил он.

Крохин добавил, что от сделки можно отказаться только при наличии существенных нарушений. Перед покупкой необходимо осмотреть помещение и подписать акт приёмки, где могут быть зафиксированы недостатки, подчеркнул юрист. Он также посоветовал покупать квартиру зимой, чтобы проверить отопление или наличие проблем с фасадом. Не будет лишним узнать о предыдущих владельцах, которых могли незаконно выселить: будучи собственниками, они могут через суд потребовать вернуть им жильё, пояснил Крохин.

"Тут покупатель будет виноват, он получит право требовать с продавца, а где он будет его искать через 5, 10 лет? Такие мошенники скрываются", — пояснил Крохин.