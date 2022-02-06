Суд арестовал подозреваемого в превышении полномочий главу Минтуризма Ставрополья
В прокуратуре уточнили, что избрать чиновнику более мягкую меру пресечения не представлялось возможным, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого.
Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут © mintourism26.ru
Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилла Реута на время расследования дела о его причастности к превышению полномочий. Об этом сообщает прокуратура Ставрополья.
"Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказано в записи ведомства.
В прокуратуре уточнили, что избрать чиновнику более мягкую меру пресечения не представлялось возможным, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого.
Напомним, о задержании главы Минтуризма Ставрополья Кирилла Реута по подозрению в превышении полномочий Лайф сообщал накануне, 5 февраля. По данным прокуратуры, в результате действий чиновника бюджету региона нанесён ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. При этом данная сумма ещё может увеличиться, так как проверки продолжаются.
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