Суд арестовал подозреваемого в превышении полномочий главу Минтуризма Ставрополья

Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилла Реута на время расследования дела о его причастности к превышению полномочий. Об этом сообщает прокуратура Ставрополья.

"Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказано в записи ведомства.

В прокуратуре уточнили, что избрать чиновнику более мягкую меру пресечения не представлялось возможным, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого.