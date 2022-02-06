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Суд арестовал подозреваемого в превышении полномочий главу Минтуризма Ставрополья

В прокуратуре уточнили, что избрать чиновнику более мягкую меру пресечения не представлялось возможным, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого.

6 февраля, 13:02
<p>Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут <strong style="font-weight: bold;">© </strong><a href="http://mintourism26.ru/ministerstvo/rukovodstvo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mintourism26.ru</a></p>

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут © mintourism26.ru

Ленинский районный суд Ставрополя отправил в СИЗО министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилла Реута на время расследования дела о его причастности к превышению полномочий. Об этом сообщает прокуратура Ставрополья.

"Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", сказано в записи ведомства.

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В прокуратуре уточнили, что избрать чиновнику более мягкую меру пресечения не представлялось возможным, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого.

Напомним, о задержании главы Минтуризма Ставрополья Кирилла Реута по подозрению в превышении полномочий Лайф сообщал накануне, 5 февраля. По данным прокуратуры, в результате действий чиновника бюджету региона нанесён ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. При этом данная сумма ещё может увеличиться, так как проверки продолжаются.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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