Ещё одна медаль: Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в дисциплине "могул" на Олимпийских играх в Пекине.

Падал, но поднимался: Как Александр Большунов завоевал первое золото России на Олимпиаде в Пекине

Для нашей сборной это уже пятая медаль на Олимпиаде в Пекине. В активе россиян золото, два серебра и две бронзы.