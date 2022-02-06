Ещё одна медаль: Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине
Она стала единственной представительницей нашей страны, которая прошла в решающий раунд состязаний.
Лыжница Анастасия Смирнова. Фото © Getty Images / Lars Baron
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в дисциплине "могул" на Олимпийских играх в Пекине.
Победительницей стала представительница Австралии Джакара Энтони. Джаэлин Кауф из США расположилась на втором месте.
Для нашей сборной это уже пятая медаль на Олимпиаде в Пекине. В активе россиян золото, два серебра и две бронзы.
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