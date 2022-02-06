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Ещё одна медаль: Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Она стала единственной представительницей нашей страны, которая прошла в решающий раунд состязаний.

6 февраля, 12:58

Лыжница Анастасия Смирнова. Фото © Getty Images / Lars Baron

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в дисциплине "могул" на Олимпийских играх в Пекине.

Победительницей стала представительница Австралии Джакара Энтони. Джаэлин Кауф из США расположилась на втором месте.

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Для нашей сборной это уже пятая медаль на Олимпиаде в Пекине. В активе россиян золото, два серебра и две бронзы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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