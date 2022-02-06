Кулеба назвал попыткой навредить отношениям Украины и Чехии слова Земана о солдатах НАТО
Министр иностранных дел Незалежной указал, что ждёт в Киеве чешского коллегу Яна Липавского, который представляет "ответственное правительство, понимающее опасность" нынешней ситуации.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба © Twitter / Dmytro Kuleba
Слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки войск НАТО на Украину являются ещё одной попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям. Такое мнение высказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", — написал Кулеба в "Твиттере".
Он добавил, что с нетерпением ждёт в стране главу МИД республики Яна Липавского, который представляет "ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины".
Ранее Лайф рассказывал, что президент Чехии Милош Земан высказался против отправки солдат НАТО на Украину. Незалежная не входит в Североатлантический альянс, поэтому это действие является нецелесообразным, отметил политик.
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