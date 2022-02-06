Кулеба назвал попыткой навредить отношениям Украины и Чехии слова Земана о солдатах НАТО

Слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки войск НАТО на Украину являются ещё одной попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям. Такое мнение высказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", — написал Кулеба в "Твиттере".

Он добавил, что с нетерпением ждёт в стране главу МИД республики Яна Липавского, который представляет "ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины".