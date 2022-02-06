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Кулеба назвал попыткой навредить отношениям Украины и Чехии слова Земана о солдатах НАТО

Министр иностранных дел Незалежной указал, что ждёт в Киеве чешского коллегу Яна Липавского, который представляет "ответственное правительство, понимающее опасность" нынешней ситуации.

6 февраля, 14:07
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба © Twitter / <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1452661312429961221/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба © Twitter / Dmytro Kuleba

Слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки войск НАТО на Украину являются ещё одной попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям. Такое мнение высказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", — написал Кулеба в "Твиттере".

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Он добавил, что с нетерпением ждёт в стране главу МИД республики Яна Липавского, который представляет "ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины".

Ранее Лайф рассказывал, что президент Чехии Милош Земан высказался против отправки солдат НАТО на Украину. Незалежная не входит в Североатлантический альянс, поэтому это действие является нецелесообразным, отметил политик.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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