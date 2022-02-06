Привитые "Спутником" могут использовать QR-код Invitro для въезда в Израиль

Власти Израиля упростили процедуру пересечения границы для туристов, которые привиты "Спутником V" или "Спутником лайт". Об этом говорится в сообщении израильского Минздрава. Так, теперь для въезда в страну иностранцам можно сдавать анализ на антитела в крови в российской лаборатории Invitro, а не в аэропорту Израиля по прибытии.

"Начиная с 6 февраля 2022 года при заполнении бланка декларации о въезде в Израиль можно будет приложить официальную документацию лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код, и таким образом избежать сдачи серологического анализа при въезде в Израиль", — указано в сообщении ведомства.

Для всех остальных путешественников остаётся возможность пройти тестирование в аэропорту Израиля. Также в ведомстве пообещали в скором времени расширить список российских лабораторий, чьи анализы будут признаны еврейским государством.