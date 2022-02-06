Привитые "Спутником" могут использовать QR-код Invitro для въезда в Израиль
Для всех остальных путешественников остаётся возможность пройти тестирование в аэропорту страны. Также власти пообещали расширить список лабораторий РФ.
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Власти Израиля упростили процедуру пересечения границы для туристов, которые привиты "Спутником V" или "Спутником лайт". Об этом говорится в сообщении израильского Минздрава. Так, теперь для въезда в страну иностранцам можно сдавать анализ на антитела в крови в российской лаборатории Invitro, а не в аэропорту Израиля по прибытии.
"Начиная с 6 февраля 2022 года при заполнении бланка декларации о въезде в Израиль можно будет приложить официальную документацию лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код, и таким образом избежать сдачи серологического анализа при въезде в Израиль", — указано в сообщении ведомства.
Для всех остальных путешественников остаётся возможность пройти тестирование в аэропорту Израиля. Также в ведомстве пообещали в скором времени расширить список российских лабораторий, чьи анализы будут признаны еврейским государством.
Ранее Лайф писал, что власти Израиля подтвердили, что привитые российской антиковидной вакциной "Спутник V" туристы смогут посещать государство уже с 9 января. Однако всё осложнялось техническими процедурами. Туристы должны были проходить тесты на антитела только в аэропорту Тель-Авива.
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