В Петербурге художник-реставратор нашла трогательную записку при восстановлении иконы
Находка, которая относится к 20–30-м годам прошлого столетия, была спрятана между образом и задней стенкой киота. Однако значимой она является только для обладателя православного изображения.
Художник-реставратор Кристина Карнаухова в работе. Фото © Газета "Петербургский дневник"
Художник-реставратор Кристина Карнаухова нашла в киоте старой иконы записку, которую в социальных сетях стали называть "капсулой времени". Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Отмечается, что сама по себе икона не является ценной, она представляет из себя "массовый продукт" рубежа XIX и ХХ веков. Карнаухова считает, что по-настоящему значимой эта находка оказалась только для одного человека — заказчика восстановления.
"Вы не представляете, как он был этому рад! Ведь эту икону он нашёл в купленном ещё в 80-х годах старом доме. И теперь этот образ обрёл для него в полном смысле слова историю. Он стал очень дорог ему. Ну и найденное послание, конечно, тоже", — рассказала реставратор.
В иконе между образом и задней стенкой киота была найдена записка, которая относится к 20–30-м годам прошлого столетия, о чём говорит послереволюционная орфография и использовавшийся химический карандаш. В тексте допущено множество ошибок, что указывает на невысокий уровень образования её автора.
"Да благословит тя Господ-Бог. От кресного благословение дорогой креснице Оли. Если буду умершим то поминай. Раб-божий Дмитрий", — с сохранением орфографии и пунктуации приводится текст записки.
Кристина Карнаухова — профессиональный реставратор икон, обучающаяся на профильной кафедре в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Полный цикл работы над каждым произведением она привыкла фиксировать на камеру. Так ролик о вскрытии "капсулы времени" и попал в Сеть.
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