Грузовик загорелся на обочине ЦКАД
По данным Лайфа, сейчас на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Водитель фуры не пострадал.
Кадр видео © LIFE
Грузовик загорелся на Центральной кольцевой автомобильной дороге. Его удалось заснять проезжающим мимо автомобилистам. Как видно на кадрах, фура стоит на обочине, а огонь идёт из прицепа.
По данным Лайфа, всё произошло примерно на 311-м километре дороги. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД, движение несколько затруднено. Водитель грузовика не пострадал. Что стало причиной случившегося, пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье самосвал снёс пешеходный переход на Горьковском шоссе. По предварительным данным, водитель забыл опустить кузов, в результате конструкция обрушилась на машину. Мужчина выжил, его госпитализировали.
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