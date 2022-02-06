Грузовик загорелся на обочине ЦКАД

Грузовик загорелся на ЦКАД © Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Грузовик загорелся на Центральной кольцевой автомобильной дороге. Его удалось заснять проезжающим мимо автомобилистам. Как видно на кадрах, фура стоит на обочине, а огонь идёт из прицепа.

По данным Лайфа, всё произошло примерно на 311-м километре дороги. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД, движение несколько затруднено. Водитель грузовика не пострадал. Что стало причиной случившегося, пока не известно.