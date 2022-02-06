Невролог Коротина назвала первые признаки развития болезни Альцгеймера у молодёжи

На первых стадиях болезнь Альцгеймера у молодых людей может ярко проявить себя во время напряжённого интеллектуального труда или в условиях многозадачной работы. Об этом сообщила невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина в беседе с Пятым каналом.

"Раньше считалось, что это достаточно редкая патология у молодых, но сейчас специалисты всё чаще и чаще диагностируют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста. Уже на ранних стадиях возникают проблемы с памятью", — рассказала она.

Одним из самых грозных признаков является ретроградная амнезия. При ней человек хорошо помнит события, которые произошли в молодости, но не может вспомнить, что он ел на завтрак. На первых стадиях Альцгеймера человек не справляется, его когнитивные функции ослабевают, а впоследствии он не может выполнять определённые задачи. Поэтому при проявлении нарушений памяти следует обратиться к врачу для более точной диагностики и исключения этого недуга.