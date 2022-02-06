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Невролог Коротина назвала первые признаки развития болезни Альцгеймера у молодёжи

При их проявлении следует обратиться к врачу, чтобы провести более точную диагностику. На первых порах этого заболевания ослабевают когнитивные функции организма.

6 февраля, 14:01

Фото © Pixabay

На первых стадиях болезнь Альцгеймера у молодых людей может ярко проявить себя во время напряжённого интеллектуального труда или в условиях многозадачной работы. Об этом сообщила невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина в беседе с Пятым каналом.

"Раньше считалось, что это достаточно редкая патология у молодых, но сейчас специалисты всё чаще и чаще диагностируют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста. Уже на ранних стадиях возникают проблемы с памятью", — рассказала она.

Неожиданную причину возникновения болезни Альцгеймера обнаружили учёные

Неожиданную причину возникновения болезни Альцгеймера обнаружили учёные

Одним из самых грозных признаков является ретроградная амнезия. При ней человек хорошо помнит события, которые произошли в молодости, но не может вспомнить, что он ел на завтрак. На первых стадиях Альцгеймера человек не справляется, его когнитивные функции ослабевают, а впоследствии он не может выполнять определённые задачи. Поэтому при проявлении нарушений памяти следует обратиться к врачу для более точной диагностики и исключения этого недуга.

Ранее Лайф писал, что у умерших от ковида нашли в мозгу пугающие дефекты, как при болезни Альцгеймера. Причём до этого исследователи обнаруживали повреждённые рецепторы только в сердцах и лёгких погибших пациентов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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