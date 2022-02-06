Невролог Коротина назвала первые признаки развития болезни Альцгеймера у молодёжи
При их проявлении следует обратиться к врачу, чтобы провести более точную диагностику. На первых порах этого заболевания ослабевают когнитивные функции организма.
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На первых стадиях болезнь Альцгеймера у молодых людей может ярко проявить себя во время напряжённого интеллектуального труда или в условиях многозадачной работы. Об этом сообщила невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина в беседе с Пятым каналом.
"Раньше считалось, что это достаточно редкая патология у молодых, но сейчас специалисты всё чаще и чаще диагностируют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста. Уже на ранних стадиях возникают проблемы с памятью", — рассказала она.
Одним из самых грозных признаков является ретроградная амнезия. При ней человек хорошо помнит события, которые произошли в молодости, но не может вспомнить, что он ел на завтрак. На первых стадиях Альцгеймера человек не справляется, его когнитивные функции ослабевают, а впоследствии он не может выполнять определённые задачи. Поэтому при проявлении нарушений памяти следует обратиться к врачу для более точной диагностики и исключения этого недуга.
Ранее Лайф писал, что у умерших от ковида нашли в мозгу пугающие дефекты, как при болезни Альцгеймера. Причём до этого исследователи обнаруживали повреждённые рецепторы только в сердцах и лёгких погибших пациентов.
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