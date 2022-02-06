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Гидрометцентр пообещал москвичам плюсовую температуру 7 февраля

Кроме того, ожидается снег, местами мокрый, и гололедица. А вот ночью будет прохладнее, но не более четырёх градусов ниже нуля.

6 февраля, 15:16
<p>© Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

© Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В понедельник, 7 февраля, в дневное время воздух в столичном регионе прогреется до плюсовой температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Так, согласно прогнозу, ночью ожидается от четырёх до двух градусов мороза с небольшим снегом и облачностью. А вот днём воздух прогреется до минус одного – плюс одного градуса. Ожидается снег, местами мокрый, также возможна гололедица.

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Ранее иммунолог Екатерина Чернышова назвала причины и симптомы аллергии на оттепель. По её словам, некоторые признаки заболевания похожи на проявление вирусной инфекции. Однако при сезонной аллергии не бывает температуры и чувства слабости.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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