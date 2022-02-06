Гидрометцентр пообещал москвичам плюсовую температуру 7 февраля
Кроме того, ожидается снег, местами мокрый, и гололедица. А вот ночью будет прохладнее, но не более четырёх градусов ниже нуля.
© Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
В понедельник, 7 февраля, в дневное время воздух в столичном регионе прогреется до плюсовой температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Так, согласно прогнозу, ночью ожидается от четырёх до двух градусов мороза с небольшим снегом и облачностью. А вот днём воздух прогреется до минус одного – плюс одного градуса. Ожидается снег, местами мокрый, также возможна гололедица.
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