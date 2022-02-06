Гидрометцентр пообещал москвичам плюсовую температуру 7 февраля

В понедельник, 7 февраля, в дневное время воздух в столичном регионе прогреется до плюсовой температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Так, согласно прогнозу, ночью ожидается от четырёх до двух градусов мороза с небольшим снегом и облачностью. А вот днём воздух прогреется до минус одного – плюс одного градуса. Ожидается снег, местами мокрый, также возможна гололедица.