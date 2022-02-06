НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

The Spectator: Путин уже одержал победу над НАТО

Действия США в отношении союзников по Североатлантическому альянсу стали причиной кризиса, таким образом российский лидер достиг своих стратегических целей, говорится в публикации.

6 февраля, 15:13
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин победил США и НАТО, не предпринимая никаких действий, сообщает британский журнал The Spectator.

"Владимиру Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. <…> НАТО уже разделено и бессильно", — говорится в публикации.

La Vanguardia: НАТО может построить газопровод для снижения зависимости от РФ

La Vanguardia: НАТО может построить газопровод для снижения зависимости от РФ

По мнению автора материала, стратегия США в отношении союзников по Североатлантическому альянсу стала причиной кризиса, так как Вашингтон не хочет учитывать интересы Франции и ФРГ. В публикации также говорится, что администрации Джо Байдена нужно больше уважать Россию, избегать крайностей и строить внешнюю политику, опираясь прежде всего на внутренний потенциал.

Ранее США пригрозили Китаю последствиями в случае дестабилизации ситуации в Европе. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, в Пекине должны понимать, что конфликт в Старом Свете нанесёт ущерб интересам Поднебесной по всему миру.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1