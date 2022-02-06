The Spectator: Путин уже одержал победу над НАТО
Действия США в отношении союзников по Североатлантическому альянсу стали причиной кризиса, таким образом российский лидер достиг своих стратегических целей, говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин победил США и НАТО, не предпринимая никаких действий, сообщает британский журнал The Spectator.
"Владимиру Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. <…> НАТО уже разделено и бессильно", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, стратегия США в отношении союзников по Североатлантическому альянсу стала причиной кризиса, так как Вашингтон не хочет учитывать интересы Франции и ФРГ. В публикации также говорится, что администрации Джо Байдена нужно больше уважать Россию, избегать крайностей и строить внешнюю политику, опираясь прежде всего на внутренний потенциал.
Ранее США пригрозили Китаю последствиями в случае дестабилизации ситуации в Европе. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, в Пекине должны понимать, что конфликт в Старом Свете нанесёт ущерб интересам Поднебесной по всему миру.
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