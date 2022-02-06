Сенатор Джабаров поддержал слова Земана о непричастности РФ ко взрывам во Врбетице

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств о причастности российских спецслужб к взрыву на военном складе во Врбетице.

"Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит", — сказал он.

Также Джабаров выразил надежду на восстановление дружеских отношений между Россией и Чехией.

"Я надеюсь, что этот инцидент скоро забудется и наши отношения с чехами будут нормальными, как они и были все предыдущие десятилетия", — подчеркнул парламентарий.