Сенатор Джабаров поддержал слова Земана о непричастности РФ ко взрывам во Врбетице
Также политик выразил надежду на восстановление дружеских отношений между Россией и Чехией, какими они были предыдущие десятилетия.
Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств о причастности российских спецслужб к взрыву на военном складе во Врбетице.
"Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит", — сказал он.
Также Джабаров выразил надежду на восстановление дружеских отношений между Россией и Чехией.
"Я надеюсь, что этот инцидент скоро забудется и наши отношения с чехами будут нормальными, как они и были все предыдущие десятилетия", — подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что Администрация Президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчёт о взрывах во Врбетице. Это выяснилось после того, как полиция запросила у офиса главы государства для проверки документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года.
Напомним, 17 апреля прошлого года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Слова президента вызвали недовольство правительства страны.
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