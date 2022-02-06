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Сенатор Джабаров поддержал слова Земана о непричастности РФ ко взрывам во Врбетице

Также политик выразил надежду на восстановление дружеских отношений между Россией и Чехией, какими они были предыдущие десятилетия.

6 февраля, 15:07

Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств о причастности российских спецслужб к взрыву на военном складе во Врбетице.

"Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит", — сказал он.

Также Джабаров выразил надежду на восстановление дружеских отношений между Россией и Чехией.

Земан: Чехия не имеет доказательств причастности агентов РФ ко взрывам во Врбетице

Земан: Чехия не имеет доказательств причастности агентов РФ ко взрывам во Врбетице

"Я надеюсь, что этот инцидент скоро забудется и наши отношения с чехами будут нормальными, как они и были все предыдущие десятилетия", — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что Администрация Президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчёт о взрывах во Врбетице. Это выяснилось после того, как полиция запросила у офиса главы государства для проверки документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года.

Напомним, 17 апреля прошлого года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Слова президента вызвали недовольство правительства страны.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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