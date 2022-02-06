Онколог Пылёв предупредил о риске развития рака кожи при фотоэпиляции
Специалист предупредил, что при предложении удалить что-то на поверхности тела всегда необходимо делать гистологическое исследование.
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При проведении фотоэпиляции на участках кожи с родинками существует риск появления меланомы. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв.
"Фотоэпиляция на изменённом участке кожи не приведёт к раку кожи, а если на коже, где планируется эпиляция, находится пигментное новообразование, как минимум нужно показаться врачу-онкологу", — сказал он.
Пылёв предупредил, что при предложении удалить что-то на поверхности тела всегда необходимо делать гистологическое исследование. Врач выразил сомнение в качестве проводимых с пигментными образованиями операций в косметологических клиниках без контроля со стороны онколога.
По словам эксперта, если родинка была травмирована, то это не повод бить тревогу. Однако есть проявления, которые должны настораживать, такие как изменение цвета, формы, быстрый рост родинки, выпадение волос, а также появление гиперпигментированных участков, мокнущей поверхности. Это всё является поводом для обращения к врачу.
Ранее Лайф рассказал, что доктор Мясников назвал "мужской" симптом рака. По его словам, важно периодически сдавать анализ крови, чтобы предупредить болезни, которые долгое время себя не проявляют.
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