В селе Ростовской области Вечный огонь заменили телевизором с его изображением
В администрации поселения заметили, что настоящий огонь, которого здесь никогда не было, содержать очень дорого, а это панно является самым красивым в районе, в чём любопытных приглашают убедиться.
Кадр из видео © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону / Алексей Максимчук
Экран вместо настоящего Вечного огня в ростовском селе Приморка © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону / Алексей Максимчук
Необычную картину могли наблюдать жители села Приморка в Ростовской области, где на мемориале вместо реального Вечного огня установили телевизор с изображением пламени. Кадры снял местный житель Алексей Максимчук, сообщает издание 161.ru.
Как объяснила глава местной администрации Ирина Зимовец, содержание настоящего Вечного огня обходится слишком дорого. По её словам, прежде в селе никогда не использовали настоящий огонь.
Бывший руководитель администрации поселения Ирина Яровенко пояснила, что это электронное панно является самым красивым в Неклиновском районе области, и пригласила всех самостоятельно убедиться в этом.
Уточняется, что памятник в виде бронзовой скульптуры солдата был установлен в 2020 году и обошёлся в 792 тысячи рублей при начальной стоимости 1,3 миллиона рублей. При этом "электронное панно" в документах не фигурировало.
Ранее Лайф рассказывал, как в Набережных Челнах подростки снегом потушили Вечный огонь. Их действия засняли на видео.
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