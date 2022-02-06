В селе Ростовской области Вечный огонь заменили телевизором с его изображением

Экран вместо настоящего Вечного огня в ростовском селе Приморка © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону / Алексей Максимчук

Необычную картину могли наблюдать жители села Приморка в Ростовской области, где на мемориале вместо реального Вечного огня установили телевизор с изображением пламени. Кадры снял местный житель Алексей Максимчук, сообщает издание 161.ru.

Как объяснила глава местной администрации Ирина Зимовец, содержание настоящего Вечного огня обходится слишком дорого. По её словам, прежде в селе никогда не использовали настоящий огонь.

Бывший руководитель администрации поселения Ирина Яровенко пояснила, что это электронное панно является самым красивым в Неклиновском районе области, и пригласила всех самостоятельно убедиться в этом.