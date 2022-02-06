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В селе Ростовской области Вечный огонь заменили телевизором с его изображением

В администрации поселения заметили, что настоящий огонь, которого здесь никогда не было, содержать очень дорого, а это панно является самым красивым в районе, в чём любопытных приглашают убедиться.

6 февраля, 14:53

Кадр из видео © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону / Алексей Максимчук

Экран вместо настоящего Вечного огня в ростовском селе Приморка © VK / Главный — Новости Ростова-на-Дону / Алексей Максимчук

Необычную картину могли наблюдать жители села Приморка в Ростовской области, где на мемориале вместо реального Вечного огня установили телевизор с изображением пламени. Кадры снял местный житель Алексей Максимчук, сообщает издание 161.ru.

Как объяснила глава местной администрации Ирина Зимовец, содержание настоящего Вечного огня обходится слишком дорого. По её словам, прежде в селе никогда не использовали настоящий огонь.

Бывший руководитель администрации поселения Ирина Яровенко пояснила, что это электронное панно является самым красивым в Неклиновском районе области, и пригласила всех самостоятельно убедиться в этом.

Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте

Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте

Уточняется, что памятник в виде бронзовой скульптуры солдата был установлен в 2020 году и обошёлся в 792 тысячи рублей при начальной стоимости 1,3 миллиона рублей. При этом "электронное панно" в документах не фигурировало.

Ранее Лайф рассказывал, как в Набережных Челнах подростки снегом потушили Вечный огонь. Их действия засняли на видео.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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