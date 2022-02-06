Триумф лыжников и потрясающие фигуристы: Итоги второго дня Олимпиады в Пекине

Второй соревновательный день Олимпиады в Пекине получился для сборной России более чем удачным. Наша команда продолжает находиться высоко в общем зачёте и брать всё новые и новые медали. Лайф рассказывает о тех, кто радовал российских болельщиков во второй день Игр в Китае.

Лыжные гонки. Золото Большунова и серебро Спицова

Событие дня — победа Александра Большунова в скиатлоне на 30 километров. Наш спортсмен сумел поразить умы миллиардов людей по всей планете не только фактом своей победы, но и тем, в каком стиле она была добыта. Более минуты отрыва от второго места и очень уверенная работа на лыжне. Кстати, серебро взял ещё один представитель нашей страны — Денис Спицов.

Денис Спицов (сборная России) — серебряная медаль, Александр Большунов (сборная России) — золотая медаль, Ийво Нисканен (Финляндия) — бронзовая медаль (слева направо) во время цветочной церемонии. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Финиш с флагом — это что-то нереальное. И просто я беру и делаю это наяву. Хочу посвятить победу всем болельщикам — кто переживал, верил. Своим родным, которые больше всех переживают. А ещё хочу поздравить отца, у которого вчера был день рождения. Подарка вчера не было, но я понимал, что на следующий день гонка и главный подарок, который я могу ему подарить, — то, что я взял и сделал сегодня", — заявил после гонки Большунов.

Отметим, что две медали наши лыжники взяли в первый же день соревнований. Дальше нужно готовиться к спринту, который пройдёт во вторник, 8 февраля. Там у России тоже есть медальные надежды.

Фигурное катание. Мощный старт Валиевой и феноменальный Кондратюк

Фигурист Марк Кондратюк. Фото © Getty Images / Annice Lyn

Ещё один герой дня — фигурист Марк Кондратюк. То, как он выступил в произвольной программе командного турнира, заставляет аплодировать стоя. Чемпион Европы стал вторым, а самое главное, что сумел опередить представителя США Винсента Чжоу. Напомним, что именно с американцами мы и боремся за лидерство в командных соревнованиях.

"Не чувствую себя героем, чувствую себя частью команды. <...> Старался не думать, что это Олимпиада. С одной стороны, да, нет ощущения "о, я хорошо откатал на Олимпиаде", с другой — морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт и он не отличается от другого", — сказал спортсмен.

Незадолго до этого во всей красе себя показала Камила Валиева. К её успехам мы уже успели привыкнуть, а потому сомнений в том, что она будет первой, не было никаких. Впереди — решающий день командного турнира, где наша сборная сейчас реально претендует на золотые медали.

Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Ni Minzhe /CHINASPORTS / VCG

Конькобежный спорт. "Деревянная" медаль Трофимова

Досада дня — четвёртое место конькобежца Сергея Трофимова на дистанции 5000 метров. Россиянин до последнего претендовал на то, чтобы всё-таки забрать бронзу. Но не получилось. Грустно и от того, что третьим стал соперник Трофимова по забегу, которому он проиграл совсем немного, слишком поздно начав включаться и добавлять обороты. Тем не менее очень неплохое начало Олимпиады от Трофимова.

Конькобежец Сергей Трофимов. Фото © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

"В забеге выдал всё, что мог. Сегодня показал свой максимум, и даже получилось чуть-чуть превзойти самого себя", — сказал Трофимов после гонки.

Фристайл. Женский могул

Приятно порадовала наших болельщиков Анастасия Смирнова. Это та самая фристайлистка, которая первой из всех россиян вообще вышла на старт Олимпиады в Пекине. Сегодня она, в свои 19 лет, бронзовый призёр Игр в столице Китая.

Санный спорт. Разочарование у мужчин

Саночник Роман Репилов. Фото © Getty Images / Michael Kappeler / Picture alliance

Два последних дня у наших саночников не задались, от слова совсем. Роман Репилов ехал на Игры за медалью, а в итоге остался слишком далеко от подиума. То же самое у Семёна Павличенко и Александра Горбацевича. К сожалению, пекинская трасса нашим спортсменам совсем не покорилась.

Прыжки на лыжах с трамплина. Очень близко к медалям

Спортсмен Евгений Климов. Фото © Getty Images / Tom Weller / VOIGT / DeFodi Images

Неожиданным стал итог соревнований в прыжках на лыжах с трамплина. Верили ли мы там в россиян? Вряд ли. А вот Евгений Климов и Данил Садреев взяли и забрались очень высоко. Конечно, помогла погода, причём очень прилично помогла. Тем не менее пятое место Климова и восьмое Садреева — более чем прекрасный результат.

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