Путин пожелал Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления от ковида

Президент России Владимир Путин направил телеграмму турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, пожелав ему и первой леди страны скорейшего выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом", — сказано в тексте телеграммы.