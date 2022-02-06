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Путин пожелал Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления от ковида

Глава российского государства уверен, что присущие турецкому лидеру жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом.

6 февраля, 14:43
<p>Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Сочи в сентябре 2021 года © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66800/photos/66764" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Сочи в сентябре 2021 года © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил телеграмму турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, пожелав ему и первой леди страны скорейшего выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом", — сказано в тексте телеграммы.

Заразившийся "омикроном" Эрдоган рассказал, как протекает болезнь

Заразившийся "омикроном" Эрдоган рассказал, как протекает болезнь

Глава государства от души пожелал им обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.

Лайф напоминает, что Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. В турецком Минздраве уточнили, что состояние здоровья президента и первой леди не вызывает опасений. При этом ранее стало известно, что в республике возбудили дело из-за оскорблений в адрес заразившегося Эрдогана. Один из подозреваемых уже задержан. Стоит отметить, что на территории республики действует соответствующий закон, который в качестве наказания предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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