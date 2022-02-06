Макрон назвал главной темой переговоров с Путиным ситуацию на Украине

Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона станет ситуация вокруг Украины. Об этом французский лидер сообщил в беседе с газетой Le Journal du Dimanche.

"Мы должны быть крайне реалистичными. Безусловно, мы не добьёмся односторонних мер, но для нас важно не допустить ухудшения ситуации. Уже после этого мы сможем выстраивать механизмы и определять шаги по повышению взаимного доверия", — отметил политик.

Макрон добавил, что именно дипломатические меры помогут снизить напряжённость в регионе, поэтому "необходима личная встреча с Путиным, которая позволит избежать реального военного конфликта".

"Мы видим очень сильную напряжённость, а также стягивание войск к украинской границе как со стороны России, так и со стороны Белоруссии. Речь идёт о наземной, воздушной и морской технике. Также Россия проводит многочисленные военные учения", — уточнил Макрон.