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"Могу даже плазму сдать": Певец Сергей Пенкин рассказал, что уже переболел всеми штаммами ковида

Сейчас 60-летний артист во всю готовится к предстоящему гастрольному туру по России. Музыкант отметил, что молится, чтобы никто из его команды не подхватил инфекцию.

6 февраля, 14:22
<p>Сергей Пенкин<strong style="font-weight: bold;"> © </strong>Instagram /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.instagram.com/p/CMT76OJD1IT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">penkinofficial</a></p>

Сергей Пенкин © Instagram / penkinofficial

Российский певец Сергей Пенкин заявил, что уже переболел всеми существующими вариантами коронавируса. Артист также пожаловался, что бушующая в мире пандемия его порядком достала, так как из-за неё у него сорвались концерты.

"Мне кажется, я переболел уже всеми формами коронавируса, в том числе и "омикроном". Сдал анализ на антитела — их очень много. Могу похвастаться: 435 единиц, так что могу даже плазму сдать", — передаёт сайт kp.ru слова артиста.

Певец Сергей Пенкин пожаловался, что Алла Пугачёва не помогает ему вернуться на сцену

Певец Сергей Пенкин пожаловался, что Алла Пугачёва не помогает ему вернуться на сцену

По словам Пенкина, из-за пандемии он до сих пор не смог отправиться в юбилейный тур "60", чтобы порадовать поклонников по всей стране. В марте артист всё-таки рассчитывает доехать до Поволжья и выступить там. Сейчас, как отметил исполнитель, в Москве во всю проходят репетиции с оркестром в очном формате. Музыкант добавил, что молится, чтобы всё прошло без эксцессов, в частности чтобы никто из его команды не подхватил инфекцию.

Ранее Лайф рассказывал, что рок-группа Maneskin отменила концерты в России из-за коронавируса. Музыканты должны были приехать в Москву и Санкт-Петербург в начале весны. Новые даты выступлений они пообещали объявить не позднее 1 марта.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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