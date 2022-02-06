"Могу даже плазму сдать": Певец Сергей Пенкин рассказал, что уже переболел всеми штаммами ковида

Российский певец Сергей Пенкин заявил, что уже переболел всеми существующими вариантами коронавируса. Артист также пожаловался, что бушующая в мире пандемия его порядком достала, так как из-за неё у него сорвались концерты.

"Мне кажется, я переболел уже всеми формами коронавируса, в том числе и "омикроном". Сдал анализ на антитела — их очень много. Могу похвастаться: 435 единиц, так что могу даже плазму сдать", — передаёт сайт kp.ru слова артиста.

По словам Пенкина, из-за пандемии он до сих пор не смог отправиться в юбилейный тур "60", чтобы порадовать поклонников по всей стране. В марте артист всё-таки рассчитывает доехать до Поволжья и выступить там. Сейчас, как отметил исполнитель, в Москве во всю проходят репетиции с оркестром в очном формате. Музыкант добавил, что молится, чтобы всё прошло без эксцессов, в частности чтобы никто из его команды не подхватил инфекцию.