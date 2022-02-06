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Житель Иркутской области из-за ревности облил бензином и поджёг свою жену-инвалида

Ранее сообщалось, что в пожаре погибли двое детей. Женщина получила сильные ожоги спины. Поджигателя задержали через несколько часов, на него возбуждено уголовное дело.

6 февраля, 14:30
<p>Пожар в частном доме в посёлке Тимирязево Иркутской области, где мужчина облил бензином и поджёг свою жену из-за ревности. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_38" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Иркутской области</a></p>

Пожар в частном доме в посёлке Тимирязево Иркутской области, где мужчина облил бензином и поджёг свою жену из-за ревности. Фото © Прокуратура Иркутской области

В посёлке Тимирязево Иркутской области мужчина облил бензином и поджёг свою жену из-за ревности. В частном доме начался пожар, в котором погибли двое детей. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

По данным канала, 28-летний Андрей Усов, будучи пьяным, приревновал свою 30-летнюю жену-инвалида. Он решил облить её бензином и поджечь, из-за чего в частном доме начался пожар. У пары было трое детей. Двое мальчиков трёх и четырёх лет погибли. Младший, шестимесячный сын был госпитализирован вместе с отцом и матерью, которая получила сильные ожоги спины.

Отмечается, что поджигателя задержали через несколько часов, на него возбуждено уголовное дело. На официальном сайте Прокуратуры Иркутской области указано, что по факту пожара с двумя жертвами проводится проверка, причины устанавливаются.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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