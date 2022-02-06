Житель Иркутской области из-за ревности облил бензином и поджёг свою жену-инвалида

В посёлке Тимирязево Иркутской области мужчина облил бензином и поджёг свою жену из-за ревности. В частном доме начался пожар, в котором погибли двое детей. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

По данным канала, 28-летний Андрей Усов, будучи пьяным, приревновал свою 30-летнюю жену-инвалида. Он решил облить её бензином и поджечь, из-за чего в частном доме начался пожар. У пары было трое детей. Двое мальчиков трёх и четырёх лет погибли. Младший, шестимесячный сын был госпитализирован вместе с отцом и матерью, которая получила сильные ожоги спины.

Отмечается, что поджигателя задержали через несколько часов, на него возбуждено уголовное дело. На официальном сайте Прокуратуры Иркутской области указано, что по факту пожара с двумя жертвами проводится проверка, причины устанавливаются.