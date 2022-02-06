На Мадагаскаре во время мощного циклона погибло шесть человек

Последствия урагана Бацирай на Мадагаскаре. Видео © Facebook / Loïc Spadafora Consultant Météo

По предварительным данным, минимум шесть человек стали жертвами сильного тропического урагана Бацирай, пришедшего в ночь на воскресенье на Мадагаскар. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что после стихийного бедствия было эвакуировано около 48 тысяч человек, отмечены значительные разрушения. Местные власти ранее указывали, что циклон теряет свою силу, но всё ещё следует опасаться наводнений.

"Бацирай двинется в сторону Мозамбикского пролива в северной части острова около региона Ацимо-Андрефана днём ​​или следующей ночью", — сообщили в местном метеобюро.