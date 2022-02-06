На Мадагаскаре во время мощного циклона погибло шесть человек
Власти ранее указывали, что ураган теряет свою силу, но всё ещё следует опасаться наводнений. Местные метеослужбы прогнозируют движение циклона в сторону Мозамбикского пролива.
Последствия урагана Бацирай на Мадагаскаре. Видео © Facebook / Loïc Spadafora Consultant Météo
По предварительным данным, минимум шесть человек стали жертвами сильного тропического урагана Бацирай, пришедшего в ночь на воскресенье на Мадагаскар. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Уточняется, что после стихийного бедствия было эвакуировано около 48 тысяч человек, отмечены значительные разрушения. Местные власти ранее указывали, что циклон теряет свою силу, но всё ещё следует опасаться наводнений.
"Бацирай двинется в сторону Мозамбикского пролива в северной части острова около региона Ацимо-Андрефана днём или следующей ночью", — сообщили в местном метеобюро.
Ранее Лайф сообщал, что в трёх районах Кубани ввели режим ЧС из-за подъёма уровня воды в реке. В наиболее пострадавшем Славянском районе подтопило 735 дворов, в 279 домов зашла вода.
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