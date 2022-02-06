Эксперты ZOE CoViD Study назвали шесть кожных симптомов омикрон-штамма
Причём некоторые из этих проявлений могут сохраняться в течение нескольких недель после выздоровления. Например, сухость кожи, похожая на экзему. Её можно заметить на шее и груди.
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Красные, фиолетовые или синеватые пальцы ног являются одним из кожных проявлений омикрон-штамма. Об этом сообщили британские учёные, которые создали ZOE CoViD Study, пишет Daily Express.
При "ковидных пальцах" меняется не только их цвет, но и появляется сыпь. Причём такой признак может сопровождаться зудом и волдырями. Он характерен как для "омикрона", так и для других штаммом инфекции. Также учёные выяснили, что при омикрон-варианте могут потрескаться или воспалиться губы.
Указывается и такой симптом, как сухость кожи, похожая на экзему. Её можно заметить на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет. Как правило, кожа при этом розовая и очень зудит. Сухость может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит, добавили специалисты.
Вместе с тем может появиться сыпь, похожая на потницу, которая не проходит неделями. Ещё для "омикрона" характерна такая же сыпь, как и для крапивницы. Кроме того, пациенты с этим вариантом коронавируса жалуются на пурпурные и красные выпуклые болезненные пятна, которые похожи на последствия обморожения.
Ранее эксперты ZOE CoViD Study назвали "обманчивый симптом" омикрон-штамма. Медики пояснили, что этот недуг действительно встречается при новом варианте ковида, но общий прирост сообщений о нём связан не с особенностью "омикрона", а с ошибками людей.
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