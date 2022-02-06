Проскользил по палубе и упал за борт: Момент аварийной посадки истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайском море попал на видео

На кадрах видно, что самолёт ударился о палубу корабля задней частью фюзеляжа, а потом его отбросило в сторону. Затем истребитель ударился носом о поверхность и начал скользить. После этого он развернулся и выпал за борт. На видео с другого ракурса можно заметить, насколько сильно после столкновения истребитель охватило огнём.