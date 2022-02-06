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Проскользил по палубе и упал за борт: Момент аварийной посадки истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайском море попал на видео

На кадрах видно, что самолёт ударился о палубу авианосца задней частью фюзеляжа, а потом его отбросило в сторону. С другого ракурса можно заметить, насколько сильно его охватило огнём.

6 февраля, 14:50

Момент столкновения истребителя ВМС США F-35 с палубой в Южно-Китайском море © t.me / ChDambiev

Момент столкновения истребителя ВМС США F-35 с палубой авианосца в Южно-Китайском море © t.me / ChDambiev

Появилось видео аварийной посадки новейшего истребителя ВМС США F-35C Lightning II, который пытался приземлиться на авианосец "Карл Винсон" в Южно-Китайском море. Видео опубликовал телеграм-канал Dambiev.

На кадрах видно, что самолёт ударился о палубу корабля задней частью фюзеляжа, а потом его отбросило в сторону. Затем истребитель ударился носом о поверхность и начал скользить. После этого он развернулся и выпал за борт. На видео с другого ракурса можно заметить, насколько сильно после столкновения истребитель охватило огнём.

Пытался сесть на авианосец: В Сети появилось видео с падением истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайское море

Пытался сесть на авианосец: В Сети появилось видео с падением истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайское море

Напомним, пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США сообщила, что самолёт упал в море 24 января. Уточнялось, что F-35C Lightning II потерпел крушение во время проведения плановых полётов. Пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Также в результате инцидента пострадало семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах.

Прощальный подарок СССР: Причиной аварий американских истребителей F-35 мог стать советский "троянский конь"

Прощальный подарок СССР: Причиной аварий американских истребителей F-35 мог стать советский "троянский конь"

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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