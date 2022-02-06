Педиатр Юрьева перечислила самые распространённые ошибки родителей при лечении детей

Современные родители нередко совершают ошибки при лечении собственных детей из-за незнания или ориентируясь на народную медицину. О том, как не навредить ребёнку, в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-педиатр Анастасия Юрьева.

По словам медика, всех родителей можно поделить на две категории: первые вызывают врача при каждом чихе своего чада, а вторые игнорируют жалобы сына или дочки до последнего. Как отметила специалист, как-то раз ей пришлось столкнуться с мамой из второго лагеря.

"Когда я приехала на вызов, чуть не поседела. Целый вечер пришлось потратить на то, чтобы убедить родительницу вызвать бригаду и уехать в больницу. В итоге у мальчика выявили двустороннюю пневмонию", — пояснила Юрьева.

Говоря о методах народной медицины, педиатр подчеркнула, что ни в коем случае нельзя обтирать ребёнка водкой или уксусом при температуре. В противном случае это может обернуться ожогами по всему телу или отравлением парами. По словам врача, лучше всего использовать обычную воду, разогретую максимум до 30 градусов. При этом если ребёнок заболел, то купать его можно, отметила педиатр.

Кроме того, нельзя лечить детей от глистов с помощью сока чеснока. По словам медика, этот способ не работает, а вот ожог слизистой оболочки прямой и толстой кишки будет обеспечен.

Также врач добавила, что многие матери заботятся о здоровье своих детей слишком сильно, тем самым ломая им психику. Кроме того, как указала Юрьева, родителям важно больше слушать ребёнка, а не отпускать унижающие фразы, мол, все дети как дети, а у тебя то одно, то другое.