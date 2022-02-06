В Народной милиции ДНР заявили о смерти военного на линии соприкосновения в Донбассе

Один военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб на линии соприкосновения в Донбассе после прицельного огня снайпера Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

"Сегодня снайпер 25 ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша с огневой позиции в районе н.п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н.п. Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "все факты напрямую указывают на деятельность украинских боевиков, которые продолжают свою карательную операцию, направленную на геноцид народа Донбасса".

Ранее в ЛНР заявили о подготовке военными Украины резервистов для отправки в Донбасс. Представитель республики считает, что командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады ВСУ.