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В Народной милиции ДНР заявили о смерти военного на линии соприкосновения в Донбассе

В ведомстве подчеркнули, что все факты напрямую указывают на деятельность украинских боевиков, "продолжающих карательную операцию, направленную на геноцид народа" в регионе.

6 февраля, 15:24
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/dnr_online_su" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДНР Онлайн</a></p>

Фото © VK / ДНР Онлайн

Один военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб на линии соприкосновения в Донбассе после прицельного огня снайпера Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

"Сегодня снайпер 25 ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша с огневой позиции в районе н.п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н.п. Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что "все факты напрямую указывают на деятельность украинских боевиков, которые продолжают свою карательную операцию, направленную на геноцид народа Донбасса".

Ранее в ЛНР заявили о подготовке военными Украины резервистов для отправки в Донбасс. Представитель республики считает, что командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады ВСУ.

Напомним, в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно некоторые государства эвакуируют своих граждан.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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