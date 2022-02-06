Салливан заявил об "окне возможностей" для России с войной и дипломатией

Россия может начать "вторжение" на Украину в любой момент, но при этом конфликт может разрешиться и с помощью дипломатии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, на данный момент ситуация находится "в окне, когда что-то может случиться".

"Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может предпринять военные действия против Украины. Или это может произойти через пару недель, или Россия может выбрать дипломатический путь", — сказал Салливан в интервью телекомпании NBC.



По его словам, Вашингтон не исключает, что Москва может "аннексировать Донбасс" или же предпринять ряд гибридных действий. Речь идёт о кибератаках и политической дестабилизации в регионе.

Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.

