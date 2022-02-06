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Салливан заявил об "окне возможностей" для России с войной и дипломатией

По его словам, США не исключают, что РФ может "аннексировать Донбасс" или предпринять ряд гибридных действий. При этом он отметил, что возможность решения ситуации дипломатическим путём сохраняется.

6 февраля, 15:38

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Россия может начать "вторжение" на Украину в любой момент, но при этом конфликт может разрешиться и с помощью дипломатии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, на данный момент ситуация находится "в окне, когда что-то может случиться".

"Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может предпринять военные действия против Украины. Или это может произойти через пару недель, или Россия может выбрать дипломатический путь", — сказал Салливан в интервью телекомпании NBC.

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По его словам, Вашингтон не исключает, что Москва может "аннексировать Донбасс" или же предпринять ряд гибридных действий. Речь идёт о кибератаках и политической дестабилизации в регионе.

Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.


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Напомним, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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