Салливан заявил об "окне возможностей" для России с войной и дипломатией
По его словам, США не исключают, что РФ может "аннексировать Донбасс" или предпринять ряд гибридных действий. При этом он отметил, что возможность решения ситуации дипломатическим путём сохраняется.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Россия может начать "вторжение" на Украину в любой момент, но при этом конфликт может разрешиться и с помощью дипломатии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, на данный момент ситуация находится "в окне, когда что-то может случиться".
"Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может предпринять военные действия против Украины. Или это может произойти через пару недель, или Россия может выбрать дипломатический путь", — сказал Салливан в интервью телекомпании NBC.
По его словам, Вашингтон не исключает, что Москва может "аннексировать Донбасс" или же предпринять ряд гибридных действий. Речь идёт о кибератаках и политической дестабилизации в регионе.
Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.
Напомним, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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